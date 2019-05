Carlos Jean actuará este verano en Salinas Carlos Jean actuará en Salinas dentro del Foresto Long Fest. / Joaquín Pañeda El DJ formará parte del Foresto Long Fest, una de las novedades del programa musical del Salinas Longboard Festival SHEYLA GONZÁLEZ Martes, 14 mayo 2019, 18:09

Carlos Jean actuará este verano en Salinas, en Castrillón. El DJ de reconocido prestigio formará parte del cartel de la primera edición del Foresto Long Fest, una de las novedades que incluye la programación musical del Salinas Longboard Festival. El evento se celebrará del 25 al 28 de julio.

La lista de DJ nacionales y regionales que pasaran por este escenario, denominado 'Zona Vietnam', se compone por DJ Nano, estandarte de la escena dance nacional, rostro y alma de festivales multitudinarios como Oro Viejo. Les Castizos, dúo nominado en los Vicious Music Awards durante cuatro años consecutivos. Como sorpresa de la noche, se les unirá Deivhook, el batería ganador del Zildjian Drummer Love Europe 2012, en un show en primicia para Forest Long Fest. También pasará por el escenario Myriam Rodilla, DJ de diferentes radios musicales.

Otro punto fuerte a resaltar por sus productores es la apuesta por los DJs de electrónica Dance Regionales, «queríamos romper con la rutina de otros festivales de apostar por lo de fuera y en un evento así, queremos dar la oportunidad a los nuestros, a los de casa», destacan. Así, en este apartado pinchará su música The Otter Gang, DJ y productor asturiano reconocido en festivales internacionales de prestigio como Tomorrowland.

También tendrán su protagonismo los DJs Asturianos como: Pablo Posession, Richard Romero, Jairo Beltrami, Diego cuesta, Killiam, Mareke o Ales Fernández.

El programa del Longboard contará este año con dos ubicaciones diferentes para las actuaciones de esta edición. Así, el Foresto Long Fest se llevará a cabo en la finca ubicada tras el instituto de la localidad y los accesos al mismo serán de pago. Mientras que el escenario habitual volverá a estar instalado en la calle Pablo Laloux, siendo sus conciertos gratuitos. En este segundo espacio está previsto que actúen el viernes Los Trikinis llegados desde Baleares, Durango 14los asturianos Otus Scops; el sábado dominará el rock&roll con los asturianos Los Varonas, Alber Solo & The Firebirdblues desde Madrid, y el punto fuerte de la noche 'The Best of Foo', tributo a los genuinos Foo Fighters

El precio de lanzamiento de los conciertos del nuevo minifestival será de 15 euros más gastos, mientras que si las entradas se adquieren en taquilla costarán 29 euros. La web para comprar los primeros pases es Wegow.