El casco histórico vibra a ritmo del rock and roll hecho en la ciudad El público disfrutó del rock en la plaza de España. / OMAR ANTUÑA El público disfrutó, al aire libre, de la actuación de ocho bandas en las plazas del Carbayedo, España y Carlos Lobo S. GONZÁLEZ AVILÉS. Domingo, 29 septiembre 2019, 01:31

Un camión, luces y muchas ganas de pasarlo bien. Tres ingredientes que convirtieron ayer a la segunda edición del Rock Van Fest en un evento sin igual. Las plazas del Carbayedo, España y Carlos Lobo fueron las encargadas de hacer de altavoces del rock and roll hecho en la ciudad, pues las protagonistas fueron ocho bandas de Avilés: Leather Boys, Los Buddy Holly's, Mournival, Look Out, Veenfies, Nicotine Bubblegum, Manifiesto y Sydius.

La primera parada de esta ruta musical al aire libre fue el Carbayedo. El pistoletazo de salida oficial eran las cinco de la tarde, pero minutos antes ya se dejaban ver en la zona los integrantes de los primeros grupos en actuar. Entre el público se encontraban los fans asiduos a las bandas, pero también algunos vecinos de la zona que se acercaron para conocerles.

La plaza de España fue la siguiente en dejarse llevar por el ritmo rockero. Hasta ella bajaron muchos de los presentes en el Carbayedo, a los que se unieron más amantes del rock y las clientelas de las terrazas de la zona. Por último Carlos Lobo cerró el tour de esta segunda edición. Además de poder escuchar a tres de los grupos, los integrantes del resto se reunieron para dejarse llevar por una jam session en la que improvisaron varios temas.