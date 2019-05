Caso Niemeyer | La Audiencia considera que persiste el riesgo de fuga de Natalio Grueso Natalio Grueso llega a la Audiencia Provincial para una de las sesiones del juicio. / Álex Piña Deniega el levantamiento de las medidas cautelares que impuso al exdirector del centro Niemeyer, que seguirá en libertad provisional EFE Sábado, 11 mayo 2019, 11:53

La Audiencia de Oviedo ha denegado el levantamiento de las medidas cautelares que impuso al exdirector general del centro Niemeyer, Natalio Grueso, al considerar que persiste el riesgo de fuga para eludir el juicio por el que se enfrenta a once años de cárcel por delitos relacionados con la emisión de facturas falsas o manipuladas. Los magistrados de la Sección Tercera han emitido un auto en el que sostienen que no han variado las circunstancias que le llevaron a retirar el pasaporte a Grueso y a mantener su situación procesal de libertad provisional tras haber permanecido en paradero desconocido y haber facilitado dos domicilios en los que no residía.

La Audiencia estima que Grueso se colocó «voluntariamente» en dos ocasiones, en fechas próximas a la celebración del juicio, en una situación que impedía su localización y la entrega de la citación para la vista oral, motivo por el que se ordenó su ingreso en prisión del 18 de septiembre al 24 de octubre del pasado año.

A juicio de la Sala, la conducta del exdirector general autoriza a considerar la probabilidad de que, con el proceso judicial ya avanzado, Grueso pueda intentar sustraerse «definitivamente» a la acción de la justicia. Esta circunstancia, según el tribunal, «ha de ser conjurada a través del mantenimiento de las medidas cautelares», refleja en el auto.

El juicio del caso Niemeyer por las presuntas irregularidades durante la etapa del exdirector general se inició el pasado 18 de marzo y se prevé que concluya el próximo 30 de julio.

Grueso afronta once años de cárcel acusado de delitos continuados de malversación en concurso medial con falsedad, otro societario y un tercero de insolvencia punible.

Junto a él está acusada su exesposa, Judith Pereiro, quien afronta una petición fiscal de dos años y medio de prisión por presunta complicidad en un delito continuado de malversación, y a quien también se le ha retirado el pasaporte por riesgo de fuga.

La Fiscalía solicita para el exsecretario de la Fundación, José Luis Rebollo, una pena de dos años y tres meses de cárcel como presunto cooperador necesario en un delito societario.

El exagente de viajes José María Vigil, afronta una pena de ocho años de prisión como presunto cooperador en sendos delitos de estafa y malversación.

El último acusado es Marc Martí, exjefe de Producción del centro Niemeyer, para quien la Fiscalía interesa una pena de un año y medio de prisión por su presunta complicidad en un delito de malversación.