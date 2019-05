La Fundación Niemeyer gastó dos millones de euros en viajes en seis años José Lozano Pina, responsable de gestión de incidencias de Viajes El Corte Inglés, entra en la Audiencia tras el abogado de la compañía. / H. A. El responsable del área de gestión de incidencias de la agencia que los facturó asegura que los sistemas no fallaron, pero por «una serie de circunstancias» no se detectaron anomalías CRISTINADEL RÍO OVIEDO. Miércoles, 8 mayo 2019, 01:56

Dos responsables del área de Viajes El Corte Inglés insistieron ayer en la misma línea que hicieron anteayer otros cargos de la empresa: que el exagente José María Vigil actuó en contra de la normativa interna de la empresa al seguir prestando servicios a crédito a la Fundación Centro Niemeyer cuanto la entidad tenía esta posibilidad anulada desde 2010 por los impagos, de forma que la facturación al Niemeyer llegó a los dos millones de euros en seis años. En la vista celebrada ayer en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial también prestó declaración el representante legal de Alcucar, la empresa de transporte que prestaba servicio a la fundación.

Este indicó que las contrataciones las formalizaba José María Vigil, a quien también remitían en primera instancia las facturas y una vez que recibían el visto bueno las enviaban a la oficina central de Viajes El Corte Inglés, en Madrid. Explicó que el nombre que aparece en las facturas no es necesariamente el del pasajero puesto que puede ser el de una «persona de referencia» y aclaró que los trayectos se cobran por kilometraje o tiempo, nunca por el número de personas que van en un vehículo, una aclaración al abogado de Natalio Grueso, Fernando Burgos, dado que a su cliente se le reprochan viajes de trabajo por carretera acompañado por su madre.

Fue la testifical más breve de las tres que tuvieron lugar ayer. Tras él, José Lozano Pin, responsable del área de gestión de incidencias de Viajes El Corte Inglés, y Agustín González Álvarez, responsable entre 2007 y 2012 del departamento de pago a proveedores en la misma empresa, explicaron pormenorizadamente lo mismo que sus compañero de empresa habían aclarado el día anterior.

En opinión del responsable del área de gestión de incidencias, los sistemas de control no fallaron, sino que «por una serie de circunstancias» no se detectaron algunas anomalías. Estas circunstancias habrían sido la habilidad de su agente para, valiéndose de otros recursos de la compañía y saltándose la normativa interna, seguir prestando servicios a la Fundación Centro Niemeyer una vez que la cuenta de empresa había sido bloqueada definitivamente en 2010 y era imposible facilitarle servicios a crédito.

Lozano Pina explicó que estos sistemas de control «se fundamentan en algo simple»: el cruce automático de las facturas de los proveedores con los talones de venta emitidos por las delegaciones. «En aquellos servicios en los que no se logra localizar un talón de venta, se envía una incidencia a la delegación» y teniendo en cuenta que en la dirigida por Vigil el índice de incidencias era inferior al 20% y que de este porcentaje, el 70% se resolvió «con una única gestión», la actividad del área, que facturó dos millones de euros entre 2007 y 2012, no llamó la atención. Principalmente porque la compañía, con un equipo de ocho personas en este departamento, prioriza el control de las delegaciones con un alto volumen de incidencias, o cuando la cuantía de cada incidencia es importante, que no era el caso de las de Oviedo.

Tanto él como Agustín González Álvarez repitieron que hay conceptos de los talones de venta que no se pueden modificar y otros, como el concepto, que sí. Que esto ocurriera en algunas facturas del Centro Niemeyer tampoco llamó la atención porque es habitual que lo pidan muchas empresas por razones de confidencialidad.

Facturas manipuladas

Recalcaron que Viajes El Corte Inglés prestó todos los servicios que fueron facturados y que facilitaron al perito de la Agencia Tributaria todos los documentos solicitados. En el análisis realizado una vez que recibieron la denuncia de la Fundación Niemeyer en 2013, en la que se señala a la empresa como responsable civil subsidiaria, procedieron a un análisis exhaustivo que arrojó una serie de irregularidades como la manipulación de facturas que fueron cometidas y reconocidas por su exagente Vigil, que afronta una petición de pena de ocho años de cárcel y 92.600 euros de multa por presunta estafa y falsedad en documento mercantil, además de malversación y falsedad como colaborador necesario.