«A Castrillón no le interesa que a la Autoridad Portuaria le vaya mal» Santiago Rodríguez Vega y Rubén Marín, presidente y director de la Autoridad Portuaria de Avilés. / MARIETA Rodríguez Vega afirma que la alcaldesa de Castrillón estaba informada de las alegaciones y la reunión con Morán J. F. G. AVILÉS. Jueves, 13 septiembre 2018, 02:22

Rodríguez Vega niega que la alcaldesa de Castrillón, Yasmina Triguero, desconociese el contenido de las alegaciones que puso sobre la mesa la Autoridad Portuaria en la reunión de ayer y que ésta iba a celebrarse. «Que no haga electoralismo barato con un tema tan importante. A Castrillón no le interesa que al puerto le vaya mal y al puerto le interesa que los temas medioambientales vayan bien. Algunas de las empresas que operan en el puerto son muy importantes para Castrillón, y esto no ayuda. No se puede ser tan frívolo», se sacudió. Se refería principalmente a Asturiana de Zinc, asentada íntegramente en Castrillón y primer cliente del puerto por volumen de operaciones.

El presidente de la Autoridad Portuaria sostiene que la situación creada por la nueva autorización medioambiental que regula los dragados en el canal de entrada «se discutió en el consejo de administración del puerto», al que pertenece Triguero dada su condición de alcaldesa de Castrillón. «Ya desde un primer momento quedó patente nuestra gran preocupación ante una medida que nos puede llevar a una situación muy delicada desde el punto de vista de la viabilidad, y Triguero estaba presente en esa reunión. También, como al resto de consejeros, se le envió posteriormente por correo electrónico la carta en la que trasladamos nuestra preocupación a la dirección general de Biodiversidad».

En las declaraciones recogidas por este periódico en su edición de ayer miércoles en las que acusa al puerto de «falta de lealtad» con el municipio, la alcaldesa de Castrillón se refirió al dragado realizado hace dos años en aguas interiores de la ría para permitir el atraque en la margen derecha de buques de hasta catorce metros de calado. Tal operación, aseguró, contravenía las recomendaciones recogidas en el informe del Ministerio de Medio Ambiente redactado en 2010 que atribuye la pérdida de arena en Salinas a un cúmulo de factores, entre ellos los dragados, con una incidencia del 14%. Rodríguez Vega rebate que «si fuera como ella dice habríamos incurrido en un delito. Y no es así. Todos los dragados se han llevado a cabo con la correspondiente autorización».

Triguero pide «que se respeten las exigencias de reposición de arena» en las playas

La alcaldesa de Castrillón se reafirmó ayer en sus declaraciones. Tras expresar que el gobierno local «apuesta claramente por la viabilidad y el desarrollo del puerto», solicitó a la Autoridad Portuaria que «respete las exigencias de reposición de arena». La viabilidad del puerto, continuó, «debe compatibilizarse con el respeto escrupuloso del medioambiente», por lo que el Ayuntamiento que preside «estará alerta para garantizar que se cumple con la normativa. Lo que se le pide es que asuma la parte que le corresponde».

Triguero expresó por último su conformidad ante un hipotético acuerdo entre varias administraciones para distribuir el coste de los aportes siempre y cuando estos se lleven a cabo. «Estaría bueno que no», ironizó ayer Rodríguez Vega.