Encuentro de la alcaldesa de Gijón con EL COMERCIO, en el Teatro Jovellanos
El director de la Cátedra de Cine, la concejala de Cultura, Marisol Álvarez y Álex Loredo José Simal Ordás
Cátedra de Cine de Avilés

Doce relatos íntimos contados a través del lenguaje audiovisual

La segunda edición del proyecto MeBeo cierra el año de la Cátedra de Cine de Avilés mostrando los cortos realizados por pacientes de Salud Mental

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 07:47

Comenta

Doce personas, doce vidas. Historias todas ellas diferentes, todas ellas cercanas y a menudo desconocidas hasta para el círculo más íntimo del autor y protagonista. ... Pacientes en su mayoría de Salud Mental del Área Sanitaria 3 se abren en canal en el proyecto audiovisual MeBeo#2, puesto en marcha por el colectivo Berde e impulsado y promovido por la Dirección General de Salud Mental de la Consejería de Salud del Principado, que mostró el resultado en un pase en el Centro de Servicios Universitarios que sirvió como cierre del año de la Cátedra de Cine de Avilés.

