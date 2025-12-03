Doce relatos íntimos contados a través del lenguaje audiovisual

Doce personas, doce vidas. Historias todas ellas diferentes, todas ellas cercanas y a menudo desconocidas hasta para el círculo más íntimo del autor y protagonista. ... Pacientes en su mayoría de Salud Mental del Área Sanitaria 3 se abren en canal en el proyecto audiovisual MeBeo#2, puesto en marcha por el colectivo Berde e impulsado y promovido por la Dirección General de Salud Mental de la Consejería de Salud del Principado, que mostró el resultado en un pase en el Centro de Servicios Universitarios que sirvió como cierre del año de la Cátedra de Cine de Avilés.

Marisol Álvarez y Álex Loredo son quienes han asesorado y dirigido a estas doce personas (ocho derivadas de Salud Mental y cuatro que han participado por voluntad propia) en un pequeño curso de grabación, edición y montaje de vídeo a lo largo de doce sesiones de tres horas cada una durante dos meses en la Factoría Cultural.

«Sería imposible dar un taller de cine en dos meses y medio o en tres meses y explicarles cómo hacer un cortometraje o cómo hacer una película. Nosotros hacemos de brazo ejecutor de sus ideas, porque cada uno es un universo en sí mismo y tienen ideas muy diferentes. Cada pieza es única y cada pieza es cada participante», explicó Loredo.

El resultado son historias «duras» que se mostraron en una pieza con el 'making of' en el que se muestra el proceso creativo llevado a cabo en los talleres. «A mí ha habido historias que me han hecho llorar. Hay historias que son para llorar y para reflexionar y para pensar que estamos viviendo codo con mucha gente anónima y que tienen historias tan fuertes dentro. Me parece increíble que vivamos en una sociedad tan desconectada del sufrimiento de la gente», reflexionó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que también quiso poner en valor este proyecto.

El objetivo de MeBeo#2 es «generar espacios de confianza, comunitarios y de respeto a través del cine», explicó Marisol Álvarez, que no se quiso arrogar ningún papel sanitario a pesar del resultado terapéutico que se aprecia en esta experiencia personal y artísticas. Los trabajos de la primera edición de MeBeo se pueden ver en el canal de Youtube del Colectivo Berde.