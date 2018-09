Una celebración de la sobriedad El encuentro de ayer en el CMAE para celebrar el aniversario de Alcohólicos Anónimos. / MARIETA LA VOZ DE AVILÉS participa en una de las reuniones de Alcohólicos Anónimos para conocer su funcionamiento YOLANDA DE LUIS AVILÉS. Domingo, 23 septiembre 2018, 04:04

Si el encuentro de ayer en el CMAE para celebrar el 51 aniversario de Alcohólicos Anónimos en la ciudad hubiese sido una reunión de las muchas que tienen lugar en las sedes de los cinco grupos de Avilés, hubiera comenzado con la reflexión del día. Para el 22 de septiembre es aquella en la que los alcohólicos explican una parte fundamental de su idiosincracia, el contacto permanente entre los compañeros como clave para mantener la sobriedad: «cuando yo hablo con un recién llegado mi pasado me mira directamente a la cara. Veo el dolor que hay en esos ojos esperanzados, extiendo mi mano y entonces se produce el milagro: Yo me alivio. Y cuando llego a tocar ese alma temblorosa mis problemas se desvanecen».

LA VOZ DE AVILÉS ha podido asistir a una de esas reuniones en las que los miembros de Alcohólicos Anónimos ponen en común sus experiencias y nadie las juzga ni las interpreta, solo se escucha y se apoya, sabedores que a todos les une el mismo duro camino por superar un día más sin que el alcohol entre en sus vidas.

Las frases que se escuchan son duras, muy duras, como la vida que han tenido las personas que las articulan. «Tuve un accidente de coche, maté a una persona. A mí desgraciadamente me dio la vida porque empecé a dejar de beber». «Todas las decisiones que tomas, aunque no estés borracho, las dirige el alcohol y son equivocadas». «Yo estudié dos carreras, la de Económicas y la del levantamiento de copas». «No sé cuándo crucé la línea de bebedor social a alcohólico, pero lo hice». «He vivido dos vidas, una con alcohol y otra sin él».

Son historias en las que por el medio hay reconocimiento al daño que les hizo el alcohol, pero sobre todo al daño que han hecho a los que tenían a su lado. «Afortunadamente no pagué con la vida, pero lamentablemente sí con mi matrimonio». «Con 21 años tenía dos hijas, me perdí su infancia, no vi cómo crecían». «Se desmadró la situación, los cuatro años antes de entrar en Alcohólicos Anónimos fueron fatales, no para mí, sino para todos los que me rodeaban». «Esa mujer ha pasado lo que no está escrito, yo no hubiera aguantado ni un cuarto».

En todos ellos hubo un momento, generalmente muy duro incluso con intentos de suicidio, que les llevó a reconocer que tenían un problema, una enfermedad, pero también muchos de ellos aseguran que se acercaron inicialmente a Alcohólicos Anónimos todavía con recelo. Confiesan que en su interior lo que esperaban es que les enseñasen a beber sin causar los problemas que estaban viviendo en su día a día. Pero no, lo que han conseguido es pasar años sin probar una gota de alcohol y es en ese momento de sus narraciones en las que entran palabras que hasta el momento no se habían escuchado y fundamentalmente las relacionadas con la felicidad y el bienestar.

«Llegué hace dos años, pasé meses viniendo y luego dejé de venir. Hace un año que volví y soy feliz, he recuperado a mi familia». «Desde el día que di el primer paso solo ha habido experiencias positivas». «El día en que en una reunión me reconocí como alcohólico cambió mi vida». «Me di cuenta de que había solución, hay que tener paciencia». «Me he vuelto adicto al bienestar de estar aquí». «Aquí se hacen milagros y un ejemplo soy yo». «Cual quiera puede estar 24 horas sin beber, porque poder podemos todos, aquí se puede ser tan feliz como uno se proponga».

«La enfermedad entra por la boca y tiene que salir por la boca». Esta última frase es el reflejo de un programa, el de Alcohólicos Anónimos, en los que compartir las experiencias es fundamental. Todos ven en ello la base que les ayuda a continuar sobrios.

La forma de llegar a estos grupos es muy distinta, algunos los hacen después de realizar el test de doce preguntas con las que se determina si la persona es alcohólica, otro lo han hecho porque se han acercado a ellos personas que ya están en los grupos, otros más lo hacen directamente llamando a la puerta de los grupos. En Avilés funcionan cinco. El grupo Ensidesa en la avenida de Gijón, 37; Rumbo Nuevo, en la parroquia de San Juan de Ávila; Saber Vivir, en El Carbayedo, 24; Tercer Legado, en Sabino Álvarez Gendín, 26; y Viviendo Sobrio, en Fray Junípero de la Serna, 1, en La Luz.

En el mundo tienen presencia en más de 180 países y su forma de funcionamiento es fiel a la que marcó su fundador. Alcohólicos Anónimos no tiene ninguna confesión religiosa ni política, de hecho, para preservar su independencia total su funcionamiento depende de las aportaciones voluntarias que realizan las personas que forman parte de los grupos, no recibe subvenciones públicas. Un ejemplo, si el Ayuntamiento cede el local para las reuniones, como es el caso del Tercer Legado, el grupo 'paga' su alquiler entregando documentación para que sea colocada, por ejemplo, en los centros sociales de la ciudad.