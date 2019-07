El Celsius arranca con largas colas y expectativas altas de cara al fin de semana Un público variopinto llenó las carpas y casetas de Álvarez Acebal durante la primera jornada del festival. / OMAR ANTUÑA La lluvia frenó a mediodía y permitió a los asistentes participar en todas las actividades programadas y visitar las dieciséis casetas MARINA MARTÍN AVILÉS. Jueves, 18 julio 2019, 01:18

Jóvenes con camisetas de 'Juego de Tronos', padres comprando libros de ciencia-ficción a sus hijos o lectores haciendo cola para la firma de su autor favorito. Era la estampa que se podía ver ayer en la plaza de Álvarez Acebal gracias al Celsius 232, y la que previsiblemente se repetirá todos los días hasta el sábado, cuando termina el festival.

«Hoy es solo el calentamiento» reía Jorge Cano, uno de los muchos jóvenes que paseaban entre los puestos ayer. Y menudo calentamiento. A pesar de que los días grandes del Celsius suelen ser el viernes y el sábado, el arranque de este año no tuvo nada que envidiar al fin de semana.

El puesto de libros de segunda mano estaba ya lleno de títulos para comprar, que llevaron los asistentes al festival esa misma mañana. A su alrededor se apiñaban decenas de personas esperando encontrar alguna ganga. A su lado, la cola de libros para la firma de Sergio Morán se extendía durante metros y metros. La carpa de actividades estuvo acogiendo presentaciones de libros durante toda la tarde, y el salón de actos de la Casa de Cultura presenció los actos más multitudinarios.

«Venir el fin de semana está bien, pero lo chulo es vivir la experiencia de los cuatro días»

Así comenzaba el primero de los cuatro días del festival de terror, ciencia ficción y fantasía, que promete cumplir las expectativas de los asistentes, que parecen ser más cada año. Lo único que hace falta es que el tiempo acompañe, y las previsiones son de días nublados pero sin lluvia.

«Es genial que una ciudad como Avilés, con una población tan envejecida, se llene de jóvenes gracias a algo tan bonito como la literatura» comentaba Javier Naval, vecino de Avilés que no se pierde el festival. Y si bien es cierto que se ve mucha gente joven rondando la plaza de Álvarez Acebal, el Celsius no entiende de edades. Ni entre los asistentes, ni tampoco entre los invitados. Entre los autores que presentarán su obra están desde jóvenes promesas que apenas pasan la veintena como autores consagrados que tendrían ya edad para jubilarse pero siguen dedicándose a lo que más les apasiona: escribir.

A pesar de que la literatura es el plato fuerte del festival, se ven incluidos en éste todos los formatos en los que se pueda representar la fantasía o la ciencia-ficción. Cada edición los videojuegos tienen más peso en el programa, con más charlas y más invitados. No faltan tampoco a la cita guionistas de clásicos cinematográficos como es el caso de Hal Barwood, autor del guion de 'Encuentros en la tercera fase', que visita este año Avilés. E incluso los juegos de mesa tienen su espacio en el Celsius, con mesas instaladas bajo los soportales de la plaza, en las que cualquier asistente puede sentarse para disfrutar de un buen rato de inmersión en juegos de rol.

Después de las actividades de cada uno de los días, que se desarrollan aproximadamente de once de la mañana a dos de la tarde, y de cinco a nueve, se podrá disfrutar en la plaza de España de cuatro películas de genero a partir de las 22.30 de la noche. Ayer fue 'Ready Player One' la elegida. Hoy se proyectará 'Mad Max: Fury Road' y mañana y el sábado serán 'Encuentros en la tercera fase' y 'Train to Busan'.

Un festival que toca todos los palos y cuya mayor prueba de calidad es que mucha gente repite año tras año. «Yo solo había venido de sábado y este verano me pedí vacaciones para poder venir desde el miércoles» comentaba entusiasmado Jaime Lorente, uno de los asistentes. «Venir solamente el fin de semana está bien, pero lo chulo es vivir la experiencia de los cuatro días» sentenciaba Alba López, que lleva viviendo el Celsius desde 2014. «Los autores gordos suelen estar el sábado, pero el miércoles o el jueves son perfectos para descubrir libros nuevos» aconsejaba.