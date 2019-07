El Celsius presenta su programa con 241 invitados de talla internacional Los directores del festival, Jorge Iván Argiz y Cristina Macía, ayer junto a Yolanda Alonso. / MARIETA Avilés recibirá a partir del miércoles a autores como Brandon Sanderson, John Connolly, Loulogio, Anna Starobinets o la española Rosa Montero ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Domingo, 14 julio 2019, 01:12

Avilés vuelve a abrir la puerta a un universo fantástico paralelo con la octava edición del Festival Celsius 232 en la que colabora la concejalía de Cultura y convertirá durante cuatro días a la ciudad en capital y faro mundial de la fantasía, la ciencia ficción y el terror. Será del miércoles 17 al sábado 20 de julio y el programa fue presentado ayer por la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y los directores del festival, Jorge Iván Argiz y Cristina Macía. En la presentación reconocieron que «es una tarea complicada escoger uno por encima de los demás en la constelación de invitados, nada menos que 241 en la sección oficial, un centenar más que el año pasado».

De nuevo, vuelve a haber más mujeres que hombres, y dentro de los más diversos ámbitos de la creación cultural, la literatura, el cine, la televisión, y con una importancia creciente de los videojuegos, desde una perspectiva que trasciende lo lúdico y se centra en su significado como lenguaje y arte emergente. «Que esto suceda responde a la realidad de la creación en todos los ámbitos artísticos vinculados con el festival, en el que cada vez son más las mujeres que siguen la senda de nombres ya míticos que abrieron camino en la literatura y en la ciencia ficción», celebró la concejala. Por ello, también quiso reseñar que un año más se mantiene la colaboración con el proyecto Europeo Wom@rts, del que forma parte Avilés y que promueve la visibilización del trabajo de las mujeres en la cultura, «y gracias al cual se reunirán en torno a una mesa algunas de las creadoras más importantes de Europa del género para hablar de la importancia de los personajes femeninos».

Ya no queda nada para una edición que trae 145 actividades para todos los públicos y edades, en las que se vuelcan participantes y público y a las que se suman las del 'Off Celsius'. Yolanda Alonso resaltó que «los aficionados a la ciencia ficción, a la fantasía de toda España, y cualquiera que se interese por la cultura en general, ya sabe que a mediados de julio en Avilés tiene su casa, y que aquí podrá interactuar, como en todos estos años, con algunos de los más importantes autores y autoras de todo el mundo. Con ocho ediciones a sus espaldas, nuestro verano cultural no se entiende ya sin el Celsius». También destacaron sus directores la gran importancia que se le presta desde el certamen al público joven.

La talla de los participantes no admite duda, estrellas de la literatura de ciencia ficción como Brandon Sanderson y su universo Cosmere; Hal Barwood, guionista de una película mítica como 'Encuentros en la Tercera Fase' o de la clásica saga de videojuegos de 'Indiana Jones'; la gran dama de la ciencia ficción de Finlandia, Johanna Sinisalo, una futura premio Nobel, en palabras de Cristina Macía; un superventas como John Connolly y sus novelas negras de tinte fantástico protagonizadas por Charlie Parker; o Hanna Jameson, una escritora joven de creciente proyección global.

También una de las grandes talentos de la prestigiosa ciencia ficción rusa, Anna Starobinets, o una de las referencias del periodismo español, Rosa Montero, con su saga de ficción futurista de la detective Bruna Husky, que incluso vivirá un curioso cara a cara entre autora y su personaje, en una recreación de la mano de 'Los hijos de Mary Shelley'.

La infancia tiene reservado un espacio especial, una carpa en la que los niños podrán sumergirse en el mundo de la fantasía a través de diferentes talleres: convertirse en detectives, buscar tesoros en planetas desconocidos, crear mundos nuevos en microcuentos o ropas con las que transportarse a otras épocas.