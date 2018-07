«El Celsius sois todos los que venís al festival»

El último día del Celsius, y como se lleva haciendo desde 2015, se procedió a la entrega de los premios Kelvin a las cuatro novelas ganadoras, cada una en una categoría. Este año se sumaron, como novedad, los premios Lorna a cómic y tres 'Premios del Director' dados a autoras por elección personal de los tres organizadores: Diego García Cruz, Cristina Macía y Jorge Iván Argiz.

El acto comenzó con un sorteo de una cesta de libros entre todas las personas que colaboran con el Club Celsius, para pasar después a los 'Premios del Director'. «Las ideas buenas son para copiarlas, esto fue idea de Paco Taibo para la Semana Negra y decidimos hacerlo aquí también», comentaba Argiz. Los tres organizadores del festival entregaron, tras un breve discurso, los galardones personales a Elia Barceló, Mariana Enríquez y Elisabetta Gnone.

Se pasó después a premiar los cómic ganadores en las dos categorias de los Lorna. «El galardón coge el nombre de un personaje emblemático de Alfonso Azpiri, que nos dejó hace unos meses y representaba como nadie los valores del Celsius», explicó la organización. La hija de Azpiri, y diseñadora del cartel del festival de este año dio las gracias por «inmortalizar así el nombre de mi padre».

Tras anunciar los trabajos ganadores, se pasó a entregar los premios Kelvin 505, los más antiguos del festival en su tercera edición. Los ganadores de tres de las categorías no estaban presentes, pero Jorge Iván advirtió que «Los Kelvin que no se recogen pasan al museo de los 'Kelvin expectantes' y esperan a su dueño ahí, no se lo entrega otra persona». Un ejemplo de 'Kelvin expectante fue el de Jesús Cañadas, ganador de 'Mejor novela en castellano y que no pudo asistir porque «este año ha estado ocupado escribiendo y siendo padre».

Georgia Costá y Fernando Alcalá, ganadores del Kelvin a 'Mejor novela juvenil en castellano' fueron los únicos que recogieron su galardón y, tras agradecer su premio admitieron que volverán el año que viene porque «el Celsius engancha».

Aunque fue un acto que supo a clausura, nada más lejos de la realidad, pues aún quedaba una tarde repleta de actividades, charlas y mesas redondas. Fueron, eso sí, las últimas del festival que se despide hasta el verano que viene.

«El Celsius lo organizamos nosotros, pero el Celsius sois vosotros», concluía Cristina Macía.