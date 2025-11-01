El cementerio de La Carriona celebra a las 12 horas su misa de Todos los Santos

R. D. AVILÉS. Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

En el Día de Todos los Santos, hoy 1 de noviembre, la habitual misa de campaña en el Cementerio Municipal de La Carriona será a las doce, mientras que el Cementerio de Núñez, en Corvera, la celebración religiosa será a las cinco de la tarde, mientras que en el resto de parroquias como Trasona o Molleda, por ejemplo, los actos litúrgicos tendrán lugar en horario matutino. En Castrillón, la mayor parte de las parroquias también celebrarán durante la mañana las misas para recordar a los difuntos, en San Martín de Laspra será a las doce del mediodía.

En la parroquia de Santa Bárbara, de Llaranes, la celebración hoy será especial con el nuevo párroco, comenzará a las 9.30 horas con el rezo de Laudes, media hora después habrá una reflexión sobre la Palabra de Dios y, a las doce, se rezará el Ángelus y el Rosario por las calles del barrio.

En cuanto al resto de templos de la ciudad, en los dos cementerios parroquiales, el de San Cristóbal y el de Valliniello, las misas serán de tarde. En el primero a las 16.30 horas, mientras que en el segundo el responso en el cementerio tendrá lugar a las cuatro de la tarde. Por otro lado, ya por la noche, en San Nicolás de Bari habrá vigilia de Adoración Nocturna que será oficiada por el sacerdote Adolfo Manuel Álvarez Sánchez. Comenzará a las diez de la noche.