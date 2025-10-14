El centro de Formación Profesional Avilés eliminará sus barreras arquitectónicas
Educación saca a concurso un as obras para actuar tanto en el interior como en el exterior y permitir el tránsito en silla de ruedas
R. A.
AVILÉS.
Martes, 14 de octubre 2025, 07:45
Llevaba tiempo reclamándose y por fin el Principado hará una inversión para eliminar las barreras arquitectónicas del Centro Integrado de Formación Profesional Avilés, ... en la calle del Marqués. A ellas se destinarán algo más de 55.000 euros, que servirán para salvar desniveles, habilitar aseos y mejorar accesos.
En el exterior se eliminarán peldaños en distintos puntos que impiden el acceso al centro a personas con problemas de movilidad. Estas dificultades afectan tanto a la entrada de vehículos, que presenta un desnivel entre el patio y la acera el acceso a la planta -1 y los talleres de la planta -2, a los que debe llegarse a través de planta superior por una escalera y una rampa con demasiada inclinación.
En el interior se habilitarán aseos adaptados para personas en sillas de ruedas en dos plantas, y se solventarán los problemas en dos recorridos que no cumplen con la normativa, como son el paso entre edificios, que debe hacerse por escalones y que pasará a contar con una rampa.
El presupuesto base es de 55.500 euros y las empresas podrán presentar sus ofertas hasta finales de mes. Una vez adjudicados los trabajos, se estima que su desarrollo se lleve a cabo en un plazo máximo de cinco semanas.
