Olaf dos Anjos, estudiante del CIFP en 2022, con problemas para acceder a algunas aulas. MARIETA

El centro de Formación Profesional Avilés eliminará sus barreras arquitectónicas

Educación saca a concurso un as obras para actuar tanto en el interior como en el exterior y permitir el tránsito en silla de ruedas

R. A.

AVILÉS.

Martes, 14 de octubre 2025, 07:45

Llevaba tiempo reclamándose y por fin el Principado hará una inversión para eliminar las barreras arquitectónicas del Centro Integrado de Formación Profesional Avilés, ... en la calle del Marqués. A ellas se destinarán algo más de 55.000 euros, que servirán para salvar desniveles, habilitar aseos y mejorar accesos.

