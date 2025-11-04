El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Calle Mario Leal. PALOMA UCHA

El Centro de Integración de La Grandiella costará 1,18 millones de euros

Fernando Del Busto

Fernando Del Busto

Avilés

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La empresa Sardalla Española se encargará de la construcción del nuevo centro de integración de La Grandiella después de haber logrado la licitación del Ayuntamiento con un oferta de 1.182.220 euros, impuestos incluidos. El dinero es financiado con fondos europeos Next-Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plazo de ejecución es de ocho meses, por lo que deberá estar concluido a mediados del próximo año, . Las instalaciones atenderán a un mínimo de 80 usuarios.

El nuevo centro se ubicará en la calle Mario Leal Baquero. El edificio ocupará una parcela de 2.290 metros cuadrados y constará de dos plantas. En la planta baja se construirán 820 metros cuadrados para la cocina, comedor polivalente, cuatro aseos, baño geriátrico y siete aulas. La segunda planta tendrá una superficie de 176 metros cuadros para la administración.

Además, la parcela dispondrá de espacios ajardinados donde se podrán hacer actividades y plazas de aparcamiento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  2. 2 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
  3. 3 El fuego calcina cinco vehículos de madrugada en Avilés
  4. 4

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  5. 5 Vandalismo en Cimavilla: amanece con golpes en las puertas y un escaparate roto
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 Susto en Gijón: herido un hombre tras un choque entre vehículos en El Llano
  8. 8 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  9. 9 Pensiones mínimas y máximas en España: ¿cuándo sabremos cuánto suben en 2026?
  10. 10 Asturias estará este miércoles en alerta naranja por vientos de hasta 110 kilómetros por hora

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El Centro de Integración de La Grandiella costará 1,18 millones de euros

El Centro de Integración de La Grandiella costará 1,18 millones de euros