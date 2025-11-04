El Centro de Integración de La Grandiella costará 1,18 millones de euros

Fernando Del Busto Avilés Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

La empresa Sardalla Española se encargará de la construcción del nuevo centro de integración de La Grandiella después de haber logrado la licitación del Ayuntamiento con un oferta de 1.182.220 euros, impuestos incluidos. El dinero es financiado con fondos europeos Next-Generation dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plazo de ejecución es de ocho meses, por lo que deberá estar concluido a mediados del próximo año, . Las instalaciones atenderán a un mínimo de 80 usuarios.

El nuevo centro se ubicará en la calle Mario Leal Baquero. El edificio ocupará una parcela de 2.290 metros cuadrados y constará de dos plantas. En la planta baja se construirán 820 metros cuadrados para la cocina, comedor polivalente, cuatro aseos, baño geriátrico y siete aulas. La segunda planta tendrá una superficie de 176 metros cuadros para la administración.

Además, la parcela dispondrá de espacios ajardinados donde se podrán hacer actividades y plazas de aparcamiento.