El centro intergeneracional de Avilés tendrá un jardín terapéutico y espacios sensoriales

Después de años viendo como el edificio de la antigua guardería de Los 7 Enanitos se deterioraba hasta el estado de ruina en el que ... está hoy en día, por fin se dan pasos para convertir el inmueble en el nuevo Centro de Atención Diurna Intergeneracional de la calle Palacio Valdés de Avilés.

La inversión a realizar es de 1,8 millones y el plazo de ejecución es de un año. Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de septiembre para presentar sus ofertas.

El Ayuntamiento de Avilés sacaba este lunes a licitación el contrato para la ejecución de las obras de rehabilitación y ampliación del edificio protegido, del que se conservará su fachada y al que se unirá un nuevo edificio anexo y zonas ajardinadas destinadas a terapias para personas mayores en situación de fragilidad o riesgo de dependencia.

Atendiendo a las necesidades del proyecto el edificio se dividirá en dos zonas funcionales, conectadas y relacionadas por diversas zonas y servicios comunes. La primera, el Área de Atención Diurna para personas adultas, se implantará principalmente en planta baja, en el interior del edificio actualmente existente.

La segunda será el Área de servicios innovadores para la autonomía personal y el cuidado. Dispondrá de los espacios necesarios para completar el programa de actividad estimulativa y terapéutica innovadoras, como un jardín sensorial, sala de reminiscencias, huerto terapéutico y actividades vinculadas a nuevas tecnologías, dirigidas a la estimulación, intervención terapéutica, el desarrollo personal y la de participación social, así como otros servicios. Esta área se implantará tanto en la planta baja del cuerpo ampliado, como en su planta primera-cubierta.

La edificación existente ocupa de planta unos 117 metros cuadrados y la de nueva construcción unos 397, por lo que queda a disposición de zonas ajardinadas unos 300 metros cuadrados en los que se podrán desarrollar actividades terapéuticas y que contarán con itinerarios accesibles. Además, cabe señalar que como nexo de unión entre ambos edificios se plantea mantener el patio ingles posterior de la edificación existente que se atribuye al arquitecto Manuel Busto en 1928, «para conservar en la medida de lo posible, tanto la volumetría como las características exteriores del inmueble protegido».

El concejal de Obras y Servicios Urbanos, Pelayo García, resaltó la importancia que en la actuación tendrá la generación de espacios verdes en los que los usuarios y las usuarias del centro podrán realizar actividades. «Esta estrategia, además, lleva la implementación de 300 metros cuadrados de jardines y huertos terapéuticos donde desarrollar la estrategia autonómica CuidAs. Esta intervención o este centro CuidAs es el segundo que se licita después del que ya se ha licitado hace unas semanas en la calle Leal Baquero, en el barrio de La Gandiella, y en los que se pretende desarrollar la autonomía personal, en este caso en la calle Palacio Valdés».