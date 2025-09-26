El Centro Niemeyer inaugura la exposición 'La imaxe, lo tapecío'

El Centro Niemeyer inaugurará hoy, a las 18 horas, la exposición 'La imaxe, lo tapecío', con la presencia del artista riosellano Pablo Casanueva; la comisaria ... de la exposición, Natalia Alonso Arduengo; el director general de Patrimonio Cultural del Principado de Asturias, Pablo León Gasalla; y el concejal de Desarrollo Urbano y Económico del Ayuntamiento, Manuel Campa.

La exposición 'La imaxe, lo tapecío', un proyecto en el que la fotografía y el cine se convierten en herramientas para restaurar la memoria y confrontar la desmemoria, se podrá visitar hasta el domingo 2 de noviembre, en el Edificio Polivalente del centro cultural, de lunes a domingo, de 10.30 a 14.30 y de 15.30 a 19.30 horas.

Partiendo de su archivo familiar, Casanueva busca en lo escondido las huellas de una verdad silenciada. Las imágenes dialogan con el poder y con las fracturas de la memoria, situando lo político en el terreno íntimo. «Decidí emprender un viaje iniciático a través de las fotografías y documentos que mi madre guardaba. Encontré muchas respuestas observando las imágenes que se habían conservado, mirando en los reversos, las notas tachadas, las fechas y firmas y tratando de ordenar y poner nombre los rostros de esas personas que para mí eran totalmente desconocidas, pero conocía un hilo familiar-genético que me conectaba con ellas de forma intensa», explica Casanueva.

La exposición continúa la investigación del artista sobre los recorridos políticos de su familia, Los Luna, en un proceso que combina archivos públicos, documentos personales y restos visuales. En esta reconstrucción emergen el miedo como refugio, el duelo como radiografía del dolor y la esperanza como compromiso político.

Con este proyecto, Casanueva propone hacer grande lo pequeño, dar espacio a lo olvidado y otorgar visibilidad a aquello que nos configura.