«El Centro Niemeyer proyectó una nueva imagen de Avilés»

Soledad Álvarez Martínez coordinó la investigación sobre el Centro Niemeyer. Soledad Álvarez Martínez | Catedrática de Historia del Arte, Universidad de Oviedo

Soledad Álvarez Martínez (Ujo, Mieres; 1951) ha coordinado el libro 'Focos de creación, impulso e innovación. El Centro Niemeyer' (Trea, 2019). Como investigadora principal del proyecto 'Focos de creación, impulso y creación, para nuevos entornos urbanos en el litoral cantábrico' ya había reflexionado sobre este campo, sobre el que vuelve para analizar la arquitectura singular del centro.

-La investigación comienza en los precedentes. ¿Es el Plan General de Leyra o el Avilés 2000?

-Es mucho más que eso. La idea era hacer un estudio del Centro Niemeyer como revitalizador de Avilés, pero cuando nos pusimos a analizarlo como punto sobre el que pivota el cambio de imagen de ciudad industrial a cultural vimos que había mucho más. Ya teníamos una idea, pero vimos que, en realidad, no hubo tal cambio.

-¿Por qué?

-En realidad, Avilés ya tenía una fuerte actividad cultural. La industrialización tan fuerte del pasado siglo eclipsó su condición histórica y cultural. Pensamos que se debía analizar la historia cultural de Avilés previa al Centro Niemeyer para saber hasta qué punto venía a reforzar esa tradición y, sobre todo, actualizarla y poner a Avilés en el mapa nacional y, sobre todo, internacional de la cultura para potenciar la imagen de la ciudad y captar nuevos visitantes. No quedarse solo en su dimensión local y regional.

-Pero antes del Niemeyer los avilesinos ya éramos conscientes de nuestro prestigio nacional.

-Sí, en teatro y música. La programación del Niemeyer era más internacional, con nombres que atraerían a un público muy diversificado y de lugares muy diferentes. Y, sobre todo el edificio. Es la obra de un arquitecto estrella, con una gran trayectoria en el Movimiento Moderno. En España no tenía ningún otra construcción. Y muy pocas en Europa, solo otros dos centros culturales en Francia e Italia, y una galería de arte en Londres. A parte de la programación, el edificio en sí es un gancho para los visitantes. Muchas actuaciones siguen el ejemplo de Guggenheim de Bilbao por su éxito. El Centro Niemeyer proyectó internacionalmente una nueva imagen de la ciudad.

-¿Condicionó el proceso judicial sobre el Niemeyer su investigación?

-No. Estuvo al margen de nuestro trabajo. En principio, nuestra intención era hacer un estudio monográfico sobre la arquitectura del Niemeyer y luego valorar si ese edificio iba a repercutir en otra serie de equipamientos, su impacto en el paisaje y en la identidad. Si no con el Niemeyer, de forma paralela surgieron otros equipamientos para reforzar esa imagen de ciudad cultural como la Factoría Cultural, el Museo de la Historia Urbana o el nuevo edificio de la Escuela de Arte.

-Pero eran equipamientos previstos antes del Centro Niemeyer.

-Sí, pero contribuyeron a dar la imagen de una ciudad renovada, que potencia la cultura, la creatividad. Coloca a Avilés en la línea de las ciudades creativas y presentan estos nuevos recursos para solapar los graves problemas de las ciudades portuarias. Son la pérdida de funciones de los puertos, la desindustrialización, el cierre de astilleros...

-En Avilés existe una percepción de que el Centro Niemeyer fagocita la actividad cultural previa. ¿Estudiaron esa variable?

-Fue una variable que no estudiamos en profundidad. Tampoco nos preocupó. Nuestro análisis se centró en como esa programación conocida localmente, y en campos como el teatro también a nivel nacional, era proyectada en el ámbito internacional por el Centro Niemeyer. Inicialmente se logró, aunque ahora no sé si se mantiene.

-Antes aludía a la identidad, ¿por qué les interesó?

-Veíamos como la nueva imagen surgía a costa de los viejos patrimonios y, al tiempo, se intentaban mantener, por ejemplo con la Ruta del Acero. Es un poco la contradicción de no despegarse de la memoria de ciudad industrial y, a la vez, evolucionar a una ciudad cultural. Por otra parte es algo lógico. La escultura 'Avilés', de Benjamín Menéndez, está entre la tradición industrial y portuaria, pero también es totalmente contemporánea.

-Sin el saneamiento de la ría no sería posible el Centro Niemeyer.

-Fue fundamental. Le dedicamos un capítulo del libro. Lo elaboró Rebeca Menéndez Marín, que ya había hecho su tesis sobre ese tema. Sin todos esos procesos sería impensable la creación del Niemeyer. También el Plan de 2006, de Leyra. Ya contempla un elemento singular en la dársena de San Agustín y contempla el área de nueva centralidad.

-Hoy en día hay réplicas del Niemeyer en las pastelerías...

-Eso demuestra que es un equipamiento muy asimilado por la ciudadanía. Da cuenta de que hasta que punto puso en él las esperanzas de futuro con las que fue concebido. Ahora bien... sobre el futuro ya no nos atrevemos a manifestarnos.

-El reto es mantener la imagen de esa ciudad dinámica y viva.

-Por supuesto. Los nuevos patrimonios, y el Centro Niemeyer lo es, se convierten en tales porque hay agentes que se encargan de ellos. Uno de esos agentes es el Ayuntamiento, también el Principado. El empeño de mantener el interés por parte de las administraciones es fundamental, pero también es clave que la ciudadanía lo entienda así. Y creo que en Avilés se da.

-Asturias cuenta con un triángulo cultural entre Avilés, Gijón y Oviedo. ¿Se aprovecha como motor de desarrollo?

-Mi impresión es que no hay buena coordinación y vendemos mal nuestra oferta cultural. No sé hasta qué punto hay circuitos bien publicitados para atraer a Asturias el turismo cultural. No quiero incidir en ello, pero pienso que podíamos hacer más. Aunque contextualizamos al Niemeyer en Asturias, no entramos en ello.