Los centros comerciales amplían su oferta y recuperan clientes tras años de crisis

El comercio ha sufrido durante los últimos años una profunda crisis, que ha golpeado con más dureza si cabe en las ciudades medianas y pequeñas como Avilés. Los consumidores han cambiado, las compras cada vez se hacen más a través de plataformas digitales y los gustos son cada vez más variados. Para combatir un escaparate tan inabarcable como internet hay que ofrecer al cliente todo tipo de productos y si es cerca de casa mucho mejor. En esta batalla, los centros comerciales y las grandes superficies de la comarca tratan de adaptarse a los nuevos tiempos.

El Atrio es uno de los principales ejes comerciales de la villa. Ubicado en pleno centro desde su inauguración en 1990, es una zona de paso entre la calle de la Cámara y el parque de Las Meanas y ha cambiado significativamente durante los últimos tiempos. «Ha habido años malos y notamos el cierre de Los Telares tras tanto tiempo con nosotros, pero a día de hoy experimentamos un repunte del comercio y El Atrio ha recuperado su papel como eje económico», comentan desde la gerencia del centro. Los comerciantes han vuelto a encontrar en este espacio un lugar donde asentar sus proyectos y hoy acoge 24 negocios que dan empleo a más de 150 trabajadores en sus 7.500 metros cuadrados.

Hace menos de un mes abrió sus puertas el último de ellos, la tienda de moda femenina Pilar Prieto. «Somos cuatro empleadas y estamos muy contentas con la ubicación de la tienda, por aquí pasa toda la gente que cruza de un lado al otro de la ciudad», explica una de las empleadas. Justo a su lado está Mamaandroid, un establecimiento especializado en reparación de teléfonos móviles que se cambió de local el pasado mes de junio, «para tener más espacio y atender mejor a los clientes, que han aumentado notablemente», celebra el técnico de la tienda, Damián Rodríguez.

Este es precisamente uno de los puntos fuertes de las superficies comerciales, la diversificación de la oferta en un mismo recinto. Los clientes pueden encontrarse en pocos metros tiendas de moda, deporte, informática, locales de hostelería y compañías telefónicas, por ejemplo.

La presencia del Alimerka, ubicado en el sótano desde prácticamente el primer día, también atrae a muchos vecinos que hacen su compra diaria sin salir del centro de la ciudad. Actualmente tan solo hay tres locales cerrados y en los próximos meses se espera la apertura de dos nuevos establecimientos, una tienda de ropa y una nueva administración de lotería que se ubicará junto a la entrada de la calle de La Cámara. «Fomentamos un buen ambiente y realizamos campañas especiales en Carnaval o Navidad, que están atrayendo a nuevos comerciantes». Hay otro factor fundamental para que El Atrio siga siendo un espacio importante y es la nostalgia. «De pequeña venía a pasar el día con mis padres y ahora soy yo la que traigo a mi hijo, es un ambiente familiar», confiesa una clienta.

Transformación

A tan solo trescientos metros de El Atrio se encuentra el otro centro comercial local. El Centro Meanas abrió sus puertas en el invierno de 2006 y desde entonces ha habido muchos cambios internos. El proyecto inicial fue un outlet en el que se invirtieron 3,5 millones de euros y acogió diecisiete locales comerciales. Aquel proyecto, que en su día ofrecía a los avilesinos una de las mayores ofertas comerciales del Principado, tuvo un triste final tan solo un año después, dejando más de 2.400 metros cuadrados vacíos. Así ha permanecido hasta el pasado mes de enero con el aterrizaje estelar de un nuevo gimnasio con spa, equipamiento deportivo de última generación y boutique. «Este nuevo espacio ha revolucionado el centro, además de haberle dado trabajo a doce personas y acoger cada día a ochocientos usuarios únicos», destacan los gerentes del centro comercial.

La planta baja del Centro Meanas ha sabido consolidarse como una de las principales ofertas para hacer la compra en el centro de la ciudad. El supermercado Familia presta servicio a más de 2.000 clientes al día y es el más céntrico junto al Alimerka de El Atrio, el Mercadona de la calle Marcos del Torniello y el Masymas de Juan XXIII. «La presencia del super, y sobre todo del nuevo gimnasio, ha hecho que la afluencia de clientes haya crecido exponencialmente», comenta Marcos Barrientos, director médico de la clínica B Internacional, otro de los locales nuevos ubicado en la fachada de la calle José Cueto.

«Las Meanas ya no se centra tanto en la moda y se ha convertido en el epicentro de la salud y el cuidado personal en Avilés y eso a la gente nos gusta tenerlo cerca», comentan varios clientes que salen de la clínica y que aseguran irse «directos al gimnasio». También es usuaria de las instalaciones deportivas Maite Roselló, la empleada de la tienda de fotos InterFilm, negocio que presume de ser el más veterano de todo el complejo comercial. «Llevamos aquí quince años y ahora vivimos uno de los mejores momentos que se recuerdan», asegura Roselló. Añade también que «la reconversión de La Exposición y la construcción de nuevas viviendas unifamiliares en El Quirinal han hecho de esta zona uno de los puntos neurálgicos de Avilés, cuando antes estaba apartada y olvidada». La Confitería Vidal y la cafetería Edi, completan la oferta de servicios que también suma una agencia de viajes, un administrador de fincas y una inmobiliaria.

Referente

No todo se puede concentrar en el casco urbano. También hay superficies comerciales alejadas del centro y su tipología y necesidades son diferentes. El Corte Inglés es la gran superficie comercial de Avilés. Se implantó en el año 2002 y trató de cubrir un nicho de mercado dirigido a un clientes que buscan marcas de primera calidad, equiparando Avilés a otras grandes ciudades como Oviedo o Gijón. Con más de setecientos empleados y 8.000 usuarios al día, la firma española es una de las grandes empresas de la comarca, pero eso no la excluye de haberse tenido que adaptar a los nuevos tiempos. «El Corte Inglés de hoy es muy diferente al de los primeros años. Los cambios en el sector del retail (venta al detalle) nos han obligado a modificar nuestra oferta y bajar los precios», asegura su responsable de comunicación.

Un dato curioso y que la gente desconoce es el hecho de que la tienda de Avilés, «debido al singular ecosistema local y al tipo de clientes», se usa de centro piloto en muchos cambios y propuestas innovadoras que luego se aplican en el resto de tiendas por todo el país. Por ejemplo, «fuimos los primeros en tener una zona de informática de última generación y ahora se están probando nuevas innovaciones en las secciones de lencería y complementos», confiesa.

Mientras, en Corvera domina desde hace dieciocho años ParqueAstur, que nació siendo el primer complejo de sus características en la región y buscaba convertirse en el espacio comercial de referencia de Avilés, el Occidente y la zona centro. Pero la ilusión con la que abrió sus puertas fue desapareciendo poco a poco, al ritmo que los carteles de 'se alquila' iban apareciendo en los escaparates. Mucho se ha hablado de la decadencia de este espacio, pero lo cierto es que ahora, tras la llegada de un nuevo inversor en marzo de 2018, ParqueAstur esta sufriendo un proceso de reconversión necesario para adaptarse a los tiempos. «En los últimos meses hemos experimentado una redistribución de la superficie comercial del complejo, reduciendo el número de locales. Este efecto viene motivado por la implantación de grandes firmas asequibles que demandan mayores formatos de tienda», explican los gestores.

Lo cierto es que en los últimos meses ParqueAstur ha lavado su imagen y ha presentado nuevas incorporaciones como Deichmann, Mango, Tedi, Misako o los restaurantes Go Wok e Istambul Kebap. Así mismo, en mayo reabrirá New Yorker y la bolera Next Level, que resucita tras años el espacio de ocio.

Pero los clientes y comerciantes coinciden en que los pulmones son otros. Uno de ellos es el cine Odeón, el único al que pueden acudir los avilesinos. El otro es el gimnasio Paidesport, que atrae a los deportistas de la comarca, «no hace falta más que ver la cantidad de tiendas de deporte que hay», comentan los usuarios. Sprinter, Pardo-Intersport y Forum permanecen atentos a la posible incorporación de Decathlon, que no acaba de llegar y que el centro «no puede ni confirmar ni desmentir su apertura».