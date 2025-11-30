Jesús Gavito y el Coro Joven Lithos triunfan en el Certamen Coral Villa de Avilés

Fernando Del Busto Avilés Domingo, 30 de noviembre 2025, 18:45 Comenta Compartir

El Coro Lithos, la cantera adolescente del prestigioso León de Oro de Gozón, se ha convertido esta mañana en el gran triunfador del Certamen Coral Villa de Avilés al hacerse con los tres premios a los que podían optar las cinco corales que ayer sábado actuaron en un un auditorio de la Casa Municipal de Cultura que colgó el cartel de completo, en lo que representa otro éxito para la Coral Avilesina, entidad organizadora del certamen que ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés y el respaldo de Unicaja.

Así Lithos se hizo con el primer premio del certamen, mientras que el segundo fue para el Coro Gaos, de Galicia, y en tercer lugar quedó el Coro Nubah, de Andalucía. Además, la formación gozoniega se llevó el premio a la mejor obra de temática asturiana y el premio especial del público. Un pleno completo que, además, coincide con una efémeride del León de Oro, que hace 25 años ganaba el Certamen Coral avilesino.

David Pérez, director musical de la cita, expresaba la satisfacción por el resultado de la cita. «El jurado tuvo una labor difícil; el nivel de las corales ha sido muy alto y la respuesta del público demuestra que el interés por la música coral sigue vivo». Pérez destacó que en la actualidad no existe ninguna cita comparable en Asturias y que se ha convertido en «una de las más importantes de España como lo demuestra la presencia de coros de todo el país».

El jurado estuvo presidido por Basilio Astulez e integrado por Marina Pardo, David Menéndez, Joaquín Valdeón y Esteban Sanz. Para definir los premios, puntuaron las actuaciones de las corales que, como máximo, podían sacar cien puntos. Según ha trascendido, cuatro de las cinco superaron la barrera de los ochenta puntos, lo que refleja la calidad de la cita musical.

Voces blancas y danza prima

Antes de la entrega de los premios, la mañana del domingo se completó con una exhibición de coros jóvenes, demostrando la cantera existente en la región gracias a la actuación del Coro del Colegio Público Poeta Juan Ochoa, de Avilés; el Coro de Colegio San Fernando, de Avilés, y Voblacorinos, integrado por alumnos de la cuenca del Nalón.

Tras la actuación, el colectivo Amigos de la Danza Prima de Avilés realizó una exhibición del tradicional baile de fraternidad en el auditorio de la Casa Municipal de Cultura.

