Cerveza para todos los paladares Inauguración. El festival abre con éxito una nueva edición en la que las cervecerías apuestan por una amplia gama de sabores mientras el resto de bares se centran en las comerciales

Cristina Del Río Avilés Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00 Comenta Compartir

Hilda y Claudia están de vacaciones por Asturias y en Oviedo como campamento base, donde viven Gabriela y Santiago, y ayer les pareció que el Festival de la Cerveza era una buena opción, y también excusa, para pasarse por Avilés. Puntuales, a las seis de la tarde, ocupaban ya uno de los bancos bajo la carpa a la espera de que se sumasen el resto de amigos. La idea era «disfrutar de la música y también ver qué cervezas artesanas tienen», pero ni de lejos sospechaban el gentío que una vez que cayera el sol iba a llenar un certamen que suele ser un éxito.

La prueba más palpable es que los mismos bares y cervecerías repiten año tras año sin apenas sorpresa. Sin embargo, este año hay un par de ellas, una en hostelería y otra en restauración. La primera es la caseta del Real Avilés, gestionada por Jorge Tovar, del Bar Syrah. Experto hostelero, se 'enfrenta' ahora al festival «con muchas ganas». La idea, según explica, es hacer partícipe a la plantilla de esta iniciativa y aprovechar para crear una «sinergia entre la ciudad y el equipo».

De los grifos del stand saldrán cervezas del grupo Heineken, el tercero más importante del mundo y el que apostó por poner barras en el Suárez Puerta.

En este como en el Tomás y Valiente venden esas cervezas más comerciales que tanto público tienen. Este bar de Las Vegas lleva más de diez años participando en el festival con Paulaner porque «es nuestra especialidad y solo la traemos nosotros», explica Ainoa. Aparte venden Amstel, Muerte Súbita (también en exclusiva), Sol y refrescos para los niños y para las personas que no beben alcohol. Este año, además, se puede pagar vía Bizum «porque el año pasado fue muy demandado».

La Sagra repite también presencia con una amplia gama de cervezas y la Blue Moon y la Summer Ale como novedades.

Estas, las novedades, son habituales en una cervecería asentada como El Cabanón. Explica Pablo García que «tenemos un cliente exigente y al que le gusta beber cerveza que nos pide cosas diferentes, pero como este es un festival multitudinario también traemos cervezas de trago fácil».

No es el caso de la Caleya Folixa, una cerveza de estilo checo Bohemian Pilsner que ha elaborado la marca Caleya para que puedan servir en este festival. Aparte está la Industrial estrenada el año pasado y una amplia variedad que incluye una cántabra, una noruega, una IPA sin alcohol, tostadas, belgas, de trigo,... Además, «pinchamos ocho de las novedades mensuales que saca Caleya y que fuimos guardando».

Lucía Busto, de L'Argayu, en el Carbayedo, apuesta por cervezas artesanas. «Queremos acercarlas a la gente y que vean que merecen la pena». Aunque la marca de cabecera, Ordum, ya tenía presencia en el certamen, ella es el primer año que trabaja aquí y, previsora, «hemos venido cargados hasta los dientes».

A pocos metros otros clientes tempraneros degustaban ya una cerveza de botella. Nancy y Jesús habían sido «liados» por su hijo Jesús que negaba tal 'acusación'. En realidad, fue más una propuesta dado que él había quedado más tarde con un compañero de trabajo.

En la restauración se ha colado este año la hamburguesería Smash en su primer intento. «Creo que tuvimos suerte, por lo que nos dicen», asegura Cristina Teruel, la gerente. Han tenido que cerrar el negocio de Rivero para estar en el certamen al que llegan con algunas propuestas que no tienen en carta como el Dabuti Roll o las Loaded Fries y la hamburguesa Americana.