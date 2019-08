Cervezas con mucha mano

La cerveza artesanal gana cada vez más adeptos. Tostada o de trigo, en caña o en tercio, lo importante es que no tenga aditivos ni conservantes, y que esté sin pasteurizar. Esos son los elementos básicos que hacen que una cerveza pueda considerarse artesana.

En el Festival de la Cerveza, cada vez se demanda más. Ya lo comentaba su organizador, Hugo Martínez, hace unos días: «incluso las grandes marcas están trayendo propuestas en esta línea». Pero, ¿Qué es realmente una cerveza artesanal? ¿Qué la diferencia de una industrial? Darío Suárez acaba de comprarse una en un puesto, así que decidimos preguntarle a él. «Yo sé qué están más ricas, pero no sabría decir cual es la diferencia», admite. Un amigo suyo responde desde la lejanía que «será que la hace una persona a mano, que prensa la cebada él sólo en vez de una máquina». Los jóvenes van algo desencaminados.

«La diferencia reside básicamente en los ingredientes: en la calidad y en la cantidad de los mismos» explica Pablo García Serrano, dueño de El Cabanón. «Hay muchísimas variedades de lúpulo o de maltas, dependiendo de cuál se escoja el sabor cambia mucho». Sin obviar lo evidente, que es que «cuanto más se eche, más fuerte sabrá». Por eso las cervezas artesanales nos saben 'más a cerveza'.

Esto explica el 'boom' de las cervezas artesanales, que siempre han estado ahí, pero cada vez se pregunta más por ellas y llaman más la atención. En una de las mesas, varios amigos degustan esta bebida. ¿Por qué la habrán pedido artesanal? «Pues mira, de cerveza no sabemos mucho, pero ya que en todos los sitios hay Mahou y Cruzcampo, pues así podemos probar cosas nuevas», explica Carmen Barreda. «A mí me gusta la cerveza negra, y cuando la pido negra y artesanal ya me parece 'lo más', ¡sabe muchísimo!» comenta su amiga Sara Cano. Por detrás se escucha murmurar «esa solamente le gusta a ella». Y es lo bueno y lo bonito de esta bebida, que «para gustos, colores».

Andrés Torre regenta El Lúpulo Feroz, cervecería ovetense que lleva «casi trece años» trabajando con cervezas artesanas. «Las cerveceras industriales, como está un poco de moda, están intentando sacar productos que imitan un poco esta artesanía», explica. «Algunas tienen un alto grado de lupulización, que es lo que da 'amargor' a la bebida, y quizás son un poco una 'cerveza puente' entre una cosa y la otra». Por tanto, si lo que se quiere una cerveza artesanal mejor no quedarse a medio camino y apostar por lo seguro.

Y dentro de la 'novedad' misma de la cerveza artesanal, hay sus propias propuestas nuevas. «Por ejemplo están empezando a llegar en latas, hasta hace pocos años solamente venían o en barril o en botellines» comenta García Serrano. Y es que, contra la creencia popular, la lata es una gran opción para que la cerveza no pierda matices. «Un enemigo importante de la cerveza es la luz, por eso en lata su conservación es mejor» explica.

Un 'boom' que seguro que ha venido para quedarse, pues quien empieza a valorar los sabores de la cerveza tradicional, difícilmente querrá volver a las cervezas industriales. «Las grandes marcas, por abaratar costes, utilizan ingredientes de menor calidad». Así que el Festival de la Cerveza supone un espacio idóneo para introducirse en el mundo de esta delicia artesanal.