El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
El proyecto comprende las parcelas entre la comisaría de la Policía Nacional hasta el camino del Lavadero. Pablo Nosti

Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín

El proyecto incluye además un aparcamiento público en la zona y una zona verde manteniendo elementos tradicionales como el hórreo actual

Ruth Arias

Ruth Arias

Avilés

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 06:24

Comenta

El Grupo Inmobiliario Delta, con sede en Madrid y en la actualidad propietario de la parcela que ocupa el palacete en ruinas conocido como chalé ... de Don Fulgencio en la calle río San Martín de Avilés ha presentado un proyecto para reurbanizar la zona, rehabilitar el palacio y construir viviendas en el entorno. En total, el plan especial supondrá actuar sobre una superficie de más de 35.000 metros cuadrados entre la comisaría de la Policía Nacional y el camino al Lavadero de Valparaíso, incluyendo las parcelas de la glorieta que fueron derribadas tras el incendio sufrido hace ahora un año.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 Fallece Amalia López Tuya, la lotera que dio el mayor premio de la historia de Gijón
  3. 3 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  4. 4 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  5. 5

    Intentan acceder a uno de los pisos precintados en Gijón de la banda de narcos
  6. 6

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  7. 7 Detenidos por robar de madrugada en ocho bares de Castrillón y Corvera: usaron coches con matrículas hurtadas
  8. 8

    El abuelo del juvenil Nico Riestra, tras su debut con el Sporting: «No hay que lanzar las campanas al vuelo»
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón comprará la parcela de Flex para construir un aparcamiento con 150 plazas
  10. 10 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín

Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín