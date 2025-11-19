Una promotora plantea rehabilitar el chalé de Don Fulgencio en Avilés y construir viviendas en Río San Martín

El Grupo Inmobiliario Delta, con sede en Madrid y en la actualidad propietario de la parcela que ocupa el palacete en ruinas conocido como chalé ... de Don Fulgencio en la calle río San Martín de Avilés ha presentado un proyecto para reurbanizar la zona, rehabilitar el palacio y construir viviendas en el entorno. En total, el plan especial supondrá actuar sobre una superficie de más de 35.000 metros cuadrados entre la comisaría de la Policía Nacional y el camino al Lavadero de Valparaíso, incluyendo las parcelas de la glorieta que fueron derribadas tras el incendio sufrido hace ahora un año.

En esta gran manzana se edificarían viviendas, tanto unifamiliares como colectivas, y se crearían nuevos accesos rodados para ordenar la zona, un aparcamiento público, zonas verdes y un equipamiento de carácter privado en el palacete, tal y como se recoge en la documentación que ya ha sido remitida al Ayuntamiento, con el que la promotora lleva alrededor de un año trabajando, como el Principado para iniciar la tramitación ambiental.

El borrador del Plan Especial de Reforma Interior (PERI), que acompaña al documento ambiental, plantea dividir el ámbito en dos sectores «para permitir un desarrollo independiente y minimizar la afección sobre las edificaciones existentes ubicadas en el centro de la unidad, una estrategia facilitará la rehabilitación del palacio y la creación de una nueva ordenación más integrada en el entorno en la zona sur», valora el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa.

Así, el 40% de la superficie se destinará a suelo público, quedando poco más de 10.000 metros cuadrados para edificar, ya que otros 8.600 metros los ocupa el chalé de Don Fulgencio, catalogado y que hay que mantener, teniendo además prioridad su rehabilitación. La previsión es que las viviendas unifamiliares ocupen unos 4.800 metros cuadrados, quedando el resto para viviendas en bloque.

«La viabilidad económica de la actuación pasa, sin duda, por la posibilidad de compatibilizar la nueva ordenación con el mantenimiento de las edificaciones existentes en la actualidad», señalan los redactores del borrador. La zona reservada a unifamiliares incluiría, pues, todas las viviendas ya existentes en el ámbito, que dan a la calle Río San Martín. Y se conservará además el hórreo existente.

El proyecto prevé la creación de una gran zona verde de uso público en la parte suroeste, en paralelo al cauce del arroyo que imita el ámbito. Quedarían dos manzanas edificables para uso residencial, colindantes también con la calle Río San Martín y con la zona verde al oeste. Quedarían separadas por un vial que permitiría tanto el acceso rodado como peatonal a la zona verde y las parcelas edificables, además de al futuro aparcamiento.

Bloque de once plantas

La promotora plantea varias opciones a la hora de realizar las nuevas construcciones, pero la principal es la de destinar una parcela al sur del ámbito para una edificación de un bloque de once plantas que concentraría los 9.560 metros cúbicos asignados. Este nuevo edificio se levantaría en lugar de los que fueron derruidos en la glorieta. Por otra parte, el borrador plantea mantener también el bloque que existe actualmente en el número 12, y que consta de cuatro plantas a las que se suma el bajo.