Castro del Chao San Martín. DAMIÁN ARIENZA

«El Chao San Martín explica la mayor parte de la Edad de Hierro en Asturias»

El arqueólogo Ángel Villa relatará hoy en el Aula de Cultura de LA VOZ la «singular» historia de su descubrimiento

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El origen del Chao de San Martín, en Grandas de Salime, como asentamiento humano se remonta a la Edad del Bronce cuando, en torno al año 800 a.C., se estableció un primer recinto fortificado y ya, a partir del siglo IV a.C., muestra los rasgos más característicos del hábitat castreño, como son fosos, murallas de módulos y cabañas de planta simple para uso doméstico o de grandes dimensiones para el servicio comunitario. Sobre este castro «emblemático» y fuente de información de primer orden hablará hoy en el Aula de Cultura, de LA VOZ DE AVILÉS el arqueólogo y doctor en Historia, Ángel Villa Valdés. Será a las 19 horas, en el Centro de Servicios Universitarios.

Villa explicará la «singular» historia de su descubrimiento. Los vecinos y el fallecido José María Naveiros 'Pepe el Ferreiro' tuvieron un papel fundamental y su trabajo por reivindicarlo y ponerlo en valor permitió la puesta en marcha de un estudio arqueológico sostenido durante veinte años que «por primera vez en la región permitió sistematizar más de mil años de historia».

Además, según adelanta Villa Valdés sobre el contenido de su conferencia, el emplazamiento conservó evidencias documentales de cada uno de los periodos de la Edad del Hierro. Los diversos objetos encontrados en él y los sedimentos que nutren el museo del castro lo convierten «en el segundo más importantes después del Museo Arqueológico sobre la Edad de Hierro y toda la época romana».

La primera referencia científica sobra la existencia de este castro es de 1967 y los descubrimientos llevados a cabo en él han permitido documentar tres años de vida anterior y «explicar la mayor parte de la Edad de Hierro en Asturias» y, por extensión, en el resto de la Península Ibérica.

