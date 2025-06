Los chinos e híbridos, los que más se buscan en la Feria del Vehículo

Cristina Del Río Avilés Sábado, 7 de junio 2025, 02:00 Comenta Compartir

Chino, híbrido, suv y furgoneta. Son, por este orden, las prioridades del comprador medio de un vehículo de ocasión, según los concesionarios multimarca presentes en la Feria del Vehículo de Ocasión que, organizada por la Cámara de Comercio, abrió ayer una nueva edición en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.

Los coches chinos parecen seguir dominando la escena. Lo asegura, con números sobre la mesa, Miguel Ángel Lastra, gerente del primer concesionario de BYD en Avilés. Pero lo confirman también el resto de los comerciales en concesionarios multimarca. BYD, junto con Omoda, ya fue una de las sorpresas del año pasado, y en esta feria redobla su oferta. Traen sus ocho vehículos, todos matriculados y cien por cien eléctricos excepto el más vendido en España, que es híbrido y enchufable: el Seal U DM-i.

«Sigue de moda y lideran las cuotas del mercado. BYD es número uno en España y en Asturias en venta, en el canal particular, y también es número uno en el mundo», sostiene Lastra, que reconoce que «vamos contracorriente» porque «el mercado está frío». Eso lo sabe porque el concesionario pertenece al grupo Resnova y le consta que las matriculaciones ha subido, pero es debido a la venta de coches en Valencia.

Rubén Fernández Vega, de Blendio Autoavisa, sí confirma que la venta de vehículos como consecuencia de los destrozos de la DANA se notó unos tres meses, pero ya no. Respecto a la feria, «siempre funciona muy bien y tiene mucho éxito». Cree que el mercado sigue como el año pasado: con mucho donde elegir y con precios similares. Eso sí, «casi todo el mundo quiere un suv».

Ese precio similar que refiere es, en realidad, alto. «Sigue carísimo, hay pocas unidades y pocos compradores y dudan, además, si comprarlo eléctrico, entonces aguantan la decisión». Es Gerardo González, de Gijoncars, quien radiografía así el panorama. Ellos están en feria con 75 coches, aunque asegura que no tienen lo que la gente pide. «En vehículo de ocasión buscan coches de hasta cinco mil euros y de eso no hay en la feria, el más barato son ocho mil». En su opinión, el mercado está «inestable» y prueba de ello es que ellos este año ya no han ido a una feria de coches que se celebró en Gijón.

Que el precio manda lo reconocen todos, pero también influye algo la estética, asegura Sergio Rodríguez, de ClickAutos. Últimamente, él ha percibido el «auge de la furgoneta para camperizar y vehículos de baja emisión», de hecho, asegura que «la gente no viene sólo a comprar casa a Asturias, también viene a comprar furgoneta».

Daniel López, de Resnova, también apunta que la gente se decanta «por híbrido o eléctrico» que, con las subvenciones, sale mejor que los de combustión. Aparte, también los suv y cualquiera con etiqueta eco. El año pasado vendieron una treintena de vehículos en esta feria y este año esperan mejorar el dato.

Alberto Hevia, de Adarsa, confirma el tirón de los híbridos enchufables e incluso de gasolina sobre el diesel «por temor a los impuestos y restricciones».