Las mujeres científicas sea alían en Avilés para motivar a las estudiantes a seguir sus pasos

En los últimos años los datos reflejan que solo entre el 30 y el 40% del alumnado de carreras científico-tecnológicas son mujeres en las ... universidades y tratar de romper esa brecha de género es el objetivo que persigue desde hace varias ediciones la jornada 'Ciencia y Tecnología en Femenino' que este martes se celebró en el Espacio Maqua de Avilés y que reunió a mujeres que ocupen puestos de responsabilidad en empresas punteras e instituciones educativas asturianas.

Una de esas mujeres es Patricia López Vicente, de Idonial, que reflexionó sobre los motivos de esta realidad. «Hacer acciones en las que se visibilice el papel de las mujeres ingenieras y científicas que desempeñan ya un papel importante en sus centros su trabajo es fundamental. Que lo vean desde pequeños, ya en los centros de primaria tenemos que empezar a enseñarles todos esos referentes», destacó la profesional.

También participó en la jornada Inés Banco, jefa de estudios del colegio Santo Ángel de Avilés, que a su vez hizo un alegato en defensa de los centros educativos y su papel a la hora de encaminar a las estudiantes hacia carreras científicas y tecnológicas. «Los referentes son determinantes, hay que demostrarle a las niñas que su camino profesional no va a depender de su género, si no de sus inquietudes y capacidades. Cada vez notamos que tienen más interés y hay que derribar esos estereotipos que arrastramos de hace tiempo».

Partiendo de una metodología participativa, en la jornada que se celebró en el Espacio Maqua de Avilés se llevó a cabo un intercambio de ideas para mejorar las actividades que se vienen realizando en 'Ciencia y Tecnología en Femenino', un proyecto cuyo acto central tendrá lugar el miércoles 26 de noviembre en el Centro Niemeyer.

En dicho acto central el alumnado de los centros participantes escucharán los testimonios de científicas y tecnólogas vinculadas a Avilés, con responsabilidades en el mundo de la ciencia y la tecnología, que difunden una idea fundamental: «Qué he hecho para hacer lo que hago». Serán alegatos cortos, de 10 minutos, con los que las ponentes intentarán conectar emocionalmente con el alumnado y trasladarles el poder de mujeres y niñas para ser creadoras y agentes de cambio.

Al final de su exposición cada tecnóloga planteará un reto relacionado con los ODS de Salud y Bienestar, para que su solución sea abordada en el Avilés Hackathon del 16 de diciembre. Se trata de un evento colaborativo en el que participarán 10 equipos de tres estudiantes que resolverán el desafío propuesto. La propuesta ganadora en el Avilés Hackathon se remite a las Asociación de Parques Tecnológicos de España (APTE) para participar en el concurso nacional 'Propuestas innovadoras a los retos para el desarrollo sostenible'. En las siete ediciones anteriores, los centros de secundaria de la ciudad han sido finalistas, llegando a alcanzar el primer premio en 2020 y en 2024.

Durante estos ocho años cerca de 3.900 estudiantes de 3º de la ESO (52,3% mujeres) han participado en las distintas iniciativas impulsadas por la ciudad de Avilés, en concreto por su Parque Científico Tecnológico, para fomentar el estudio de disciplinas científico tecnológicas entre las jóvenes.