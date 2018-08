«El cierre del bonito va a suponer una importante merma para todo el sector» Ramón Álvarez, gerente de Nueva Rula de Avilés, lamenta que «una vez que concluya la prórroga de cinco días solo hay incertidumbre» J. F. GALÁN AVILÉS. Sábado, 18 agosto 2018, 02:27

«¿Que a qué se va a dedicar ahora la flota que faena al bonito. Es la pregunta del millón. Nadie lo sabe? De lo que no hay duda es de que el cierre precautorio de la costera va a suponer una importante merma para todo el sector, no solo para el extractivo». Ramón Álvarez, gerente de Nueva Rula de Avilés, la sociedad que gestiona la venta de pescado en la lonja, afirma que la prórroga de cinco días concedida por la Secretaría General de Pesca «poco o nada va a arreglar. Lo más sangrantes es que el mar está lleno de pescado». Y no solo de bonito. También de bocarte, pesquería que también se ha clausurado por idéntico motivo, agotamiento de cuota. «Todo ese pescado se va a ir al fondo».

El cierre de la cuota «demuestra que era muy exigua. Y menos mal que los canarios apenas pescaron en primavera. De no haber sido así se hubiera agotado mucho antes», añadió. Una vez se cierre la costera, ya a partir del jueves, «lo normal es que los que ahora están a cacea se dediquen al palangre de fondo, orientado a la pescadilla y a la merluza. El problema es que tienen poca cuota. Si empiezan ahora, cuando se esperaba que todavía podrían seguir dos meses más al bonito, a ver qué pescan en noviembre. De todas formas hay que esperar a ver qué sucede y confiar en que haya negociaciones de alto nivel para que esto no vuelva a ocurrir».

A falta de las subastas de los próximos días, la cantidad de bonito subastada en la lonja de Avilés superará el millón de kilos, por encima de la del año pasado. También la facturación, «pero no la rentabilidad». Ramón Álvarez explica que Nueva Rula de Avilés «ha tenido que realizar inversiones. Hubo mucho pescado en poco tiempo, y tuvimos que realizar inversiones y contrataciones adicionales para poder atender a nuestros clientes. Solo en tinas hemos gastado unos 30.000 euros. Si la costera se prolongase hasta finales de septiembre habría habido tiempo de amortizarlas, pero la pesquería acaba el miércoles. A partir de ahí todo es incertidumbre», recalcó el gerente de la sociedad.

Mientras, la flota de cacea intenta explotar hasta el fina la costera del bonito más corta de la historia. El único precedente se remonta al año 2016, cuando a finales de septiembre s cerró unos días para posteriormente reabrirse hasta el día 5. Ayer tan sólo se subastaron unos 12.000 kilos desembarcados por el cántabro 'Verónica del Mar, que acto seguido volvió a hacerse a la mar. Otros, como el 'Esmeralda Tercero' y el 'Berriz Amatxo', ambos con base en Avilés, permanecían ayer amarrados a puerto y con pocas expectativas de iniciar una última marea ante la posibilidad de no tener tiempo material para pescar la cantidad necesaria para conseguir una rentabilidad mínima.

De cara al lunes tres barcos, el 'Nuevo Chisu', el 'Nuevo Virgen Poderosa' y el 'Goinkale', anuncia la venta de 74.000 kilos en la que también podría ser su última marea de la costera. En todo caso se espera que la subasta final se celebre el jueves o el viernes de la próxima semana.