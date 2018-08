«Vamos a perder mucho dinero» Rodajas a 19.80 y lomos a 14,90 euros en la pescadería Casapesca en la plaza de abastos. / PATRICIA BREGÓN El cierre de la costera del bonito hace que su precio suba disparado, y genera preocupación entre los pescaderos de la comarca MARINA MARTÍN AVILÉS. Viernes, 24 agosto 2018, 01:21

De doce a veinte euros el kilo. Esto es lo que ha subido el precio del bonito en algunas pescaderías de la comarca en solo una semana. El aumento del precio está siendo la primera consecuencia del cierre más temprano de la historia de la costera de este pescado. La segunda será, directamente, la imposibilidad de encontrarlo fresco en el mercado, precisamente ahora que debería comenzar la temporada alta del bonito.

Los pescaderos temen el impacto económico que esto pueda tener. «Va a ser grande, muy grande», vaticinaba Iván Guillén, de la pescadería Casapesca, donde el precio subió de dieciocho a veinte euros del martes al miércoles. «Muchas veces con las ventas del bonito en esta época compensamos los meses de pérdidas, vamos a notarlo mucho, vamos a perder mucho dinero», aseguraba.

Es ahora, a finales de agosto, cuando los bonitos comienzan a pesar sobre trece kilos en lugar de sobre ocho, y es también cuando la gente suele comprar para hacer conservas, según cuenta Francisco Mayo, de la pescadería La Perla, en el Carbayedo. «Los clientes siguen comprando lo de normal, pero hemos perdido a las personas que en septiembre y octubre hacen conservas, y eso es mucho dinero», asegura Mayo. En la pescadería Seve, en Salinas, es quizás donde más acusada sea esta subida de precio: mientras que el bonito se podía encontrar por unos doce euros la semana pasada, ayer estaba a 19,80. Casi ocho euros de diferencia en pocos días que, según explica su pescadero José Luis Prieto, no ha repercutido demasiado en las ventas pues «es una zona de veraneo, aquí no se compra para congelar, sino para el día a día».

Menos preocupados por la situación parecen la mayoría de los clientes, que tienen claro que, en caso de necesidad, las conservas y los congelados les servirán. «Yo prefiero mil veces el bonito fresco» asegura Concha Ruiz, vecina de Avilés. «Pero no pienso pagar tanto por él, no son percebes». Comprarlo en conserva o congelado son algunas opciones que se barajan para cuando ya no quede más en pescaderías. «Me da rabia porque en casa es lo que más comemos, pero tampoco se acaba el mundo» dice Mercedes Rico, y añade que «ya lo compraremos en conserva, o empezaremos a comer merluza, ¡que todos los males sean estos!».

Un mal que, si bien no es tan acusado para los consumidores lo será, y mucho, para la economía de las pescaderías, que no barajan traerlo de otro lado. «Otras veces lo traemos de Canarias, pero ahora tampoco se va a poder pescar allí, es Atlántico», comenta Iván Guillén. Francisco Mayo añade también que «se podría traer de Francia o Inglaterra, pero la calidad no tiene nada que ver, así que no lo haremos».

La madrugada del jueves se cerró definitivamente la costera del bonito tras completar la cuota establecida para esta temporada. Se espera rular las últimas partidas el próximo lunes, y después ya no se podrá encontrar más bonito del norte fresco hasta el próximo año.