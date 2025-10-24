El CIFP Avilés se pone manos a la obra con el robot social 'Higía' Alumnado de la familia profesional de Instalación y Mantenimiento se encargará de sensorizarlo para que pueda salir al mercado

Cristina Del Río Avilés Viernes, 24 de octubre 2025, 17:46 Comenta Compartir

'Higía' ha estado dando sus primeros pasos en los centros profesionales Majada Marcial de Fuerteventura y Sagrada Familia de Valladolid y acaba de llegar al CFIP Avilés para completar el proceso por el cual se convertirá en un robot social que ayudará a las personas con su medicación o realizando una videollamada a sus familiares, entre otras funciones. 'Higía' ha tenido una bienvenida por todo lo alto con un acto que ha contado con la presencia no solo del alumnado y profesorado sino también de la consejera de Educación, Eva Ledo; del director general de Formación Profesional, Ángel Balea; del concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero; de representantes de los centros formativos que colaboran en este proyecto, así como de la empresa OffInnova que será la que saque al mercado a 'Higía'.

Este viernes, en Avilés, se ha visto el prototipo aún incompleto (le falta la 'cabeza') de un robot al que aquí se dotará de sensores. El alumnado está «muy emocionado». Raúl Corrales, de 18 años y estudiante de Mecatrónica Industrial, ha explicado el porqué. «Es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nosotros solemos trabajar con robots industriales y la sensorización en este tipo de robos sociales es diferente. Tenemos que aprender todo lo posible», ha explicado. Otra motivación es su aplicación práctica: «Va a ayudar a la gente».

El primer sitio en el que se verá en funcionamiento será en Canarias. El Cabildo de Fuerteventura ya ha encargado a la empresa vallisoletana OffInnova dos unidades que destinará a centros sociales. Antonio Gutiérrez, de OffInnova, ha explicado que «buscábamos financiación y ayuda para construir nuestro propio robot y vimos una oportunidad de que el alumnado de Sagrada Familia nos ayudara con conocimiento e innovación. Así enriquecíamos el proyecto». Una vez que los robots salgan al mercado, los centros sociales de Fuerteventura serán el escenario real en el que se compruebe si las funcionalidades inicialmente diseñadas funcionan o tienen margen de desarrollo, así como comprobar si hay otras que puedan ser incorporadas.

Ampliar La consejera de Educación, Eva Ledo, con la directora del CIFP Avilés, Susana Fonseca, junto al director general de FP. Ángel Balea, y el concejal de Educación de Avilés, Juan Carlos Guerrero. El alumnado de la familia profesional implicada siguió con atención las intervenciones institucionales. Paloma Ucha

'Higía', como ha señalado la directora del CIFP Avilés, Susana Fonseca, representa «poner la tecnología al servicio de la persona. Es humanizar la tecnología». Eva Ledo, que era subdirectora general de Planificación, Innovación y Gestión en la Formación Profesional del Ministerio de Educación cuando se concedieron 120.000 euros procedentes de fondos europeos para el desarrollo de este proyecto colaborativo, ha indicado hoy que es «como cerrar un círculo». Ha destacado que es un proyecto que «ayuda a personas, en principio personas mayores, y pone el conocimiento de la inteligencia artificial y la tecnología a disposición de nuestras personas mayores».