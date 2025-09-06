Cinco arquitectos optan al diseño del futuro centro de interpretación de la muralla El espacio funcionará como museo, pero también como zona de tránsito entre el parque del Muelle y la plaza de Carlos Lobo

R. D. AVILÉS. Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

Una vez descubierto el tramo de la muralla medieval que se ha mantenido en pie, ahora queda aún trabajo por hacer. Por una parte, resta acometer labores de restauración del paramento; por otra, conectarlo con el interior del casco histórico a través de un centro de interpretación que se levantará en el solar que ocupaba uno de los edificios demolidos en la calle de La Muralla, el del antiguo número 40. Para ello el Ayuntamiento abrió un concurso al que se han presentado cinco arquitectos o estudios, resultando admitidos todos ellos después de que dos tuvieran que subsanar defectos.

Se trata de Alejandro Pérez Villar, Alfestal SL, Consultores Asociados, Roberto Alonso Martínez y Sukunfuku Studio. El que resulte seleccionado deberá definir cómo será el futuro centro de interpretación, que deberá cumplir una doble función. El edificio deberá servir como un espacio museístico en el que locales y visitantes puedan conocer el pasado medieval de Avilés y los secretos de la muralla y también como un lugar de paso que logre unir la zona exterior a la muralla en el parque de El Muelle con la plaza de Carlos Lobo en el entorno de la capilla de Las Alas de una manera que resulte accesible para todos.

Será un espacio que, en general, permanecerá abierto para permitir el flujo de viandantes, pero también se prevé que pueda quedarse cerrado en horario nocturno si se considera necesario.

Esas son las ideas generales, pero de su concreción deberá ocuparse quien resulte ganador del concurso, para el que se han reservado 61.200 euros, que deberán servir para la redacción del proyecto básico y de ejecución de este centro de interpretación, un contrato que incluye además otras cuestiones como las certificaciones energéticas, la dirección de obra o la coordinación de seguridad y salud.