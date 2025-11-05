Cinco bares de La Luz celebran desde el viernes hasta el domingo La Ruta de las Tapas

La comisión de festejos La Xungarosa, del barrio de La Luz, ha organizado para este fin de semana una Ruta de las Tapas en la que participan cinco establecimientos hosteleros del barrio:.Palanqués, Recreo, El Rincón de Juan, Ferpy y Roma

Cada tapa se venderá a cuatro euros y los que las disfruten entrarán en un sorteo de una cesta con productos gastronómicos. Los bares las comenzarán a poner a la venta este viernes y el domingo será el último día para poder disfrutarlas. Este año, según indicaron desde La Xungarosa, se podrá votar a la mejor tapa.

Además, la comisión de festejos tiene previsto celebrar el sábado un mercadillo de segunda mano en el local sociocultural de la calle Hernán Cortés entre las once de la mañana y las siete de la tarde.

La Xungarosa acaba de celebrar, el pasado fin de semana, con éxito la fiesta de Halloween consiguiendo que gran parte del barrio se implicase decorando todo tipo de establecimientos comerciales y hosteleros, zonas comunes y también los portales de muchos edificios.