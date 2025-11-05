El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Cinco bares de La Luz celebran desde el viernes hasta el domingo La Ruta de las Tapas

R. D.

AVILÉS.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La comisión de festejos La Xungarosa, del barrio de La Luz, ha organizado para este fin de semana una Ruta de las Tapas en la que participan cinco establecimientos hosteleros del barrio:.Palanqués, Recreo, El Rincón de Juan, Ferpy y Roma

Cada tapa se venderá a cuatro euros y los que las disfruten entrarán en un sorteo de una cesta con productos gastronómicos. Los bares las comenzarán a poner a la venta este viernes y el domingo será el último día para poder disfrutarlas. Este año, según indicaron desde La Xungarosa, se podrá votar a la mejor tapa.

Además, la comisión de festejos tiene previsto celebrar el sábado un mercadillo de segunda mano en el local sociocultural de la calle Hernán Cortés entre las once de la mañana y las siete de la tarde.

La Xungarosa acaba de celebrar, el pasado fin de semana, con éxito la fiesta de Halloween consiguiendo que gran parte del barrio se implicase decorando todo tipo de establecimientos comerciales y hosteleros, zonas comunes y también los portales de muchos edificios.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un trabajador de 27 años muere electrocutado cuando limpiaba bajo una línea de alta tensión en Coaña
  2. 2 La misteriosa herencia de 14 millones de euros que puede ir a parar a un oculista de Oviedo
  3. 3 Rescatan a un conductor que se cayó por un terraplén en Gijón
  4. 4

    La antigua sede de Telefónica de Gijón albergará 18 lofts de lujo para alquilar a ejecutivos
  5. 5 ¿Cuánto cobrarán los propietarios que se adhieran a Alquilámoste? Así funcionará el programa de alquiler de vivienda del Principado
  6. 6 El Principado sobre los correos de Claudia Montes: «Eran confusos» y «no llegaron al presidente»
  7. 7 Luto en la judicatura asturiana por la muerte de Rafael Martín del Peso
  8. 8

    Claudia Montes: «Me dijeron que no me preocupara, que en Asturias se llevaban amañando contratos cuarenta años. Era un secreto a voces»
  9. 9 Una asturiana se cuela en la lista de los 100 más ricos de España
  10. 10 Una joven en patinete se estrella contra una furgoneta en Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Cinco bares de La Luz celebran desde el viernes hasta el domingo La Ruta de las Tapas