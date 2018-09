Cinco visitas del 'Braemar' previstas en 2019 Miércoles, 26 septiembre 2018, 01:28

La compañía naviera Fred Olsen, propietaria del 'Braemar', tiene incluye en su oferta cruceros con escala en Avilés el próximo año para los meses de abril, junio, julio, septiembre y octubre. Tal y como publicó este periódico, también comercializa uno más para el año 2020, aunque no se descarta que la oferta aumente. Lleva por nombre 'Four Freds in Fuchal with Spain y Portugal' y tendrá doce días de duración con salida de Southampton el 28 de marzo y llegada prevista a Avilés para el 7 de abril.

El 'Braemar' es una embarcación con 196 metros de eslora y 22,5 metros de manga, un porte adecuado para el calado del puerto de Avilés y también para ríos navegables. Cuenta con 485 camarotes que pueden llegar a acoger a cerca de mil pasajeros y una tripulación de algo más de 370 personas.