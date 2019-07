Cincuenta sitios con una historia que contar detrás Alberto Álvarez Peña, ayer en Palacio Valdés. / MARIETA El escritor, Alberto Álvarez Peña, presentó ayer su último libro, 'Lugares con Leyenda', una selección de mitos astures ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Jueves, 25 julio 2019, 00:50

El escritor, Alberto Álvarez Peña, presentó en la tarde de ayer su libro 'Lugares con Leyenda' en el Café Lord Byron, como parte de la programación del XXIII Festival Intercéltico de Avilés y Comarca. Se trata de una selección de cincuenta lugares de toda Asturias en los que hay una leyenda que contar. «Elegimos cincuenta por que había que poner un límite, pero de tener éxito podría escribir otros dos libros con la gran cantidad de leyendas que tenemos aquí en Asturias». Todas las localizaciones son perfectamente visitables, es decir, que el libro está concebido para que cualquier lector pueda ir a ver los lugares de los que habla el libro.

Álvarez Peña lleva años estudiando e investigando los mitos y leyendas no solo de Asturias, sino de muchas partes del mundo. «Hay leyendas que se cuentan de una forma en códices del siglo uno como bestiarios del siglo doce y también geográficamente, porque hay historias que se cuentan en la zona oriental de Asturias y también en la región norte de Irlanda». Ha publicado una gran cantidad de libros referentes a la cultura mitológica asturiana. Para este libro el escritor ha visitado los cincuenta sitios de los que habla como parte de su trabajo de investigación. «Lo primero es acudir al sitio y hablar con los paisanos, con la gente mayor, que te cuenten las historias que oían de guajes y ya luego investigar en base a esas leyendas rurales». Señaló también que «no fue que la editorial me diese unos plazos y yo recapitulara toda la información en un periodo de tiempo acotado, sino que yo siempre he estado interesado en la mitología y es algo que llevo investigando ya muchos años».

La editorial Delallama le propuso a Álvarez Peña publicar un libro sobre mitología asturiana, pero él, lejos de querer repetirse, decidió darle un enfoque diferente: «Ya había escrito libros sobre mitología con otras editoriales y no iba a volver a hacer lo mismo, pensé que escribir un libro en el que la gente no solo conozca historias, sino que pueda visitar los lugares donde ocurren, era algo más interesante»