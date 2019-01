El Cine de los Martes estrena programa y una pantalla de mayor tamaño

El Cine de los Martes estrena el primer trimestre del año con un programa de nueve películas y una nueva pantalla de mayor tamaño. Los aficionados al cine en Avilés podrán disfrutar de las proyecciones en una nueva pantalla de nueve metros de ancho y cinco de alto, que deja pequeña a la anterior de siete metros, que ha supuesto una inversión de 17.000 euros.

Más superficie para disfrutar nueve largometrajes de siete nacionalidades distintas (España, Italia, Dinamarca, Japón, Vietnam, Suecia y Estados Unidos). Todos ellos películas que han sido galardonadas en prestigiosos festivales de cine internacional, de directores tan reconocidos como Lars Von Trier, Matteo Garrone, Hirokazu Koreeda o Alice Rohrwacher.

Cine europeo, español, asiático y norteamericano, protagonizado por grandes actores y actrices como Robert Redford, Sissy Spacek, Danny Glover, Carmen Elías, Inma Cuevas, Matt Dillon, Uma Thurman o Bruno Ganz.

Las obras van del thriller a la comedia o el drama. El ciclo arrancará el 8 de enero con la española 'Quién te cantará', escrita y dirigida por Carlos Vermut, e interpretada por Najwa Nimri y Carmen Elías entre otros. El 15 de enero se proyecta 'Dogman' (Italia, 2018), que obtuvo entre otros galardones el premio al Mejor Actor en Cannes 2018. El 22 de enero, será el turno de la también italiana 'Lazzaro Feliz', mejor guión en el Festival de Cannes 2018. El 29 de enero se proyecta la danesa 'The Guilty', premio del Público en Worl Cinema del Sundance 2018.

Febrero llegará con la proyección de la japonesa 'Un asunto de familia', Palma de Oro del festival de Cannes 2018. El 12 de febrero será el turno de la vietnamita 'La tercera esposa', cinta premiada como Mejor Película Asiática del Festival de toronto 2018. La siguiente cita será el 26 de febrero con la película sueca 'Border', mejor Película en la sección 'A certain regard' de Cannes 2018.

En marzo podrá verse la estadounidense 'The old man and the gun'. Y, por último, el 26 de marzo el público del Cine de los Martes verá la producción danesa 'La casa de Jack'.

El ciclo mantiene su horario habitual, de las 20.15 horas. También continúa con el mismo precio de tres euros por sesión. Las entradas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse directamente en la taquilla de la Casa de Cultura, así como a través de internet en la página web https://entradas.liberbamk.es/palaciovaldes.