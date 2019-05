«El cine solo se experimenta en una sala, lo que consumimos en otras pantallas no es cine» Jaime Rosales posa ante la Casa de Cultura, donde se celebra el Avilés Acción Film Festival. / MARIETA Jaime Rosales | Director de cine Rosales presenta su última película, 'Petra', e imparte una Masterclass dentro del Acción Film Festival ALEJANDRO L. JAMBRINA AVILÉS. Jueves, 16 mayo 2019, 01:09

El cineasta y ganador de dos premios Goya, Jaime Rosales (Barcelona, 1970), impartió ayer una clase magistral sobre cine y creación artística en la Factoría Cultural. Lo hizo como plato fuerte del Avilés Acción Film Festival.

-No conocía Asturias ni el Avilés Acción Festival, ahora que los conoce, ¿qué opina?

-Me ha gustado mucho. Está muy bien organizado y me ha sorprendido que una ciudad mediana tenga estas instalaciones culturales. Da la sensación de que se ha invertido en cultura. Es algo muy positivo, y seguro que ayuda a retener población. Avilés es la única ciudad que he visto en España que se parece más a las ciudades francesas, donde sí se apuesta por la cultura. Ojalá se siga trabajando así.

-No obstante, en Avilés han desaparecido los cines privados. ¿Es un mal síntoma o solo ha cambiado el consumo?

-El cine solo se experimenta en una sala de cine. Lo que ocurre en otras pantallas no es cine, se puede ver una película en un dispositivo móvil, pero entonces eres un usuario, no un espectador. Un espectador es alguien que se desplaza a un lugar y presta toda su atención. El usuario puede ver media hora de una película en el avión y terminarla en el tren. La concentración tampoco está en la obra cinematográfica, es mucho más dispersa. Por tanto, no creo que haya cambiado el consumo, pero sí los usuarios.

-Entiendo que no es usuario de plataformas de Streaming.

-Sí, pero muy moderado. El problema es que se han creado para entretener y yo, generalmente, no tengo una gran necesidad de entretenerme. Con las series me pasa que siento que estoy perdiendo el tiempo, no me alimentan.

-¿No habrá un caso como el de 'Roma' en los Goya algún día?

-Creo que el caso de 'Roma' no se ha sabido leer bien. Es una excepción y claro que es cine, la manera óptima de verla es en una sala de cine. Las plataformas son muy opacas respecto a las cifras, pero es una película que ha hecho grandes cifras en la gran pantalla y no sabemos bien como le ha ido fuera de ella. Además, es una obra cuyas imágenes y sonidos están concebidos con tal profundidad que en una televisión no se pueden apreciar. Veo difícil que en los Goya aparezca una producción similar.

-El festival de Avilés es un concurso de cortos. ¿Son obras con entidad propia?

-Se puede enfocar desde la parte formativa, que es como yo lo viví. Empecé haciendo cortos para aprender técnicas y no eran realmente obras, aunque sí había algo que quería contar. Eso no quita para que haya grandes cortos en la historia del cine. También hay alumnos que lo hacen como tarjeta de presentación y no creo que sea correcto, se deben tratar como obras igual de válidas.