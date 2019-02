Ciudadanos se felicita por la ampliación del servicio de 'búhos' a los viernes

Ciudadanos asegura que la decisión del Consorcio de Transporte de extender a los viernes el servicio nocturno de transporte en autobús con Oviedo y Gijón que opera los sábados responde a una iniciativa suya que en su día fue rechazada por el gobierno municipal. Adujo «un grave perjuicio para los intereses comerciales locales», manifiesta su portavoz municipal, Carmen Pérez Soberón, que ve en esta iniciativa una vía para «fomentar un transporte seguro en Avilés y comarca, sin influir en las decisiones de ocio de los vecinos».

La línea nocturna con Oviedo parte los sábados de Avilés cada hora desde las once de la noche hasta las seis de la mañana y con idéntica frecuencia desde Oviedo, en este caso con salida a las medias desde las 23.30 horas hasta las 6.30. El servicio con Gijón tiene igualmente un servicio por hora, desde las once de la noche hasta las seis de la madrugada, con salida de Avilés a las horas en punto y de Gijón a las medias. En ambos casos no se ha determinado la fecha en que el servicio comenzará a prestarse los viernes.