Ciudadanos insiste en colaborar con Estados Unidos en la promoción de Pedro Menéndez C. R. AVILÉS. Jueves, 28 marzo 2019, 05:51

Carmen Pérez Soberón, concejala de Ciudadanos, insistió ayer en colaborar con las instituciones de Estados Unidos que trabajan en la promoción de la figura y conquista de Pedro Menéndez de Avilés, fundador de San Agustín de la Florida, con motivo del V centenario de su nacimiento. En su opinión, no se deberían estar desaprovechando oportunidades como la presentación en la Casa de América de Madrid, el pasado lunes, de un informe del periodista César Cervera, presentado por el presidente de The Hispanic Council, Daniel Ureña. «Lamentablemente a este acto no acudió nadie en representación del Ayuntamiento de Avilés. No entiendo los perjuicios hacia la vertiente americana de la vida y obra de Pedro Menéndez», señaló.

No es la primera vez que Ciudadanos manifiesta su inquietud acerca de los actos conmemorativos, especialmente, en lo que toca a esa conexión con Estados Unidos. «La historia de Pedro Menéndez va de esto. Aunque a algunos no les guste. Una historia compartida es la mejor garantía para un futuro en común. Hoy estamos totalmente seguros de que se va a dejar escapar una ocasión irrepetible», subrayó Pérez Soberón.