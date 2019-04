Ciudadanos pide mejoras en el mantenimiento de Versalles La delegación de Ciudadanos, ayer en Versalles. / MARIETA La formación naranja solicita además dotar de desfibriladores los espacios públicos porque los once previstos «se quedan cortos» J. F. G. AVILÉS. Miércoles, 17 abril 2019, 04:01

Ciudadanos mantuvo ayer una reunión en clave preelectoral con la Asociación de Vecinos Marcos del Torniello. «Es la más antigua de Avilés y una de las mas grandes, y lleva a cabo numerosas actividades en el centro sociocultural, cuyas instalaciones son mejorables».

Pérez Soberón también solicitó mejoras en el mantenimiento del barrio. «Versalles, después de tantos años, necesita una puesta a punto, en particular en parques y jardines, y una parada de autobús dentro del barrio, no como las que ahora existen. El perfil de vecinos es de mediana edad, gente mayor que no tiene posibilidades de subir al cementerio en transporte público. Creemos que se puede trabajar mucho en movilidad en los barrios, tanto a hacia centros de referencia de la ciudad como entre los propios barrios», concluyó la candidata a la alcaldía de la formación naranja.

Al margen de este asunto, el partido considera que la próxima adquisición por parte del Ayuntamiento de once desfibriladores destinados a campos de fútbol, polideportivos y el edificio Fuero «se queda corta». Según su portavoz y candidata al la alcaldía, Carmen Pérez Soberón, también tendrían que contar con este dispositivo «todos aquellos centros donde hay gran afluencia de personas, tales como el Palacio Valdés, la Casa de Cultura, el Conservatorio, los centros sociales o las bibliotecas».

También se refirió a la Policía Local. «Lamentablemente tampoco tiene ninguno, ni en su cuartel ni en sus coches patrulla, a pesar de que suele ser la primera en atender urgencias», dijo al respecto. Pérez Soberón incidió en que «ni siquiera el Ayuntamiento tiene desfibrilador, ni en su sede central ni en ninguna otra, a pesar de que cuenta con casi quinientos trabajadores. Tampoco hay ninguno en la Fundación Municipal de Cultura».

Los once desfibriladores que serán adquiridos por el Ayuntamiento se instalarán en el Complejo Deportivo Avilés (dos), en los polideportivos de La Magdalena, Jardín de Cantos, La Toba, La Luz y de Los Canapés, en los campos de fútbol de La Luz, El Quirinal y el Muro de Zaro. y en el referido edificio Fuero. El contrato ha salido ha licitación con un precio base de 60.000 euros.

Según un trabajo realizado en 2017 por la enfermera Judith Álvarez desarrollado por la Unidad de Investigación de Emergencia y Desastre de la Universidad de Oviedo, catorce desfibriladores estratégicamente situados en la vía pública permitirían que todo aquel que sufriese un paro cardíaco en el centro urbano de Avilés pudiese comenzar a recibir el tratamiento en un máximo de cuatro minutos, el tiempo que puede resistir un cerebro sin recibir oxígeno antes de comenzar a dañarse de forma irreversible.