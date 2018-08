IU y Ciudadanos preguntarán en el pleno de mañana por la situación laboral en Aminoil C. R. AVILÉS. Miércoles, 15 agosto 2018, 01:56

Izquierda Unida y Ciudadanos llevarán al pleno municipal de mañana jueves la situación de los trabajadores de Aminoil, la empresa adjudicataria del servicio de mantenimiento de los polideportivos y que se encuentra en concurso de acreedores. En concreto, IU quiere saber si el ayuntamiento tiene conocimiento de la fecha de cese de actividad de la empresa y cuándo tiene previsto licitar de nuevo el servicio para no poner en peligro la subrogación de los cinco trabajadores de Aminoil, que ya han cobrado dos nóminas (junio y julio) de las cuatro adeudadas.

Además, plantea modificar los estatutos de la Empresa Municipal de Servicios, de tal forma que pueda aumentar sus categorías profesionales. «Así estaría capacitada para hacerse cargo de tareas diferentes a las actuales tales como limpieza, labores auxiliares en los equipamientos de la Fundación Municipal de Cultura o aquellas tan específicas como las referidas anteriormente en la Fundación Municipal de Deportes», señalan.

Ciudadanos cree que este conflicto debería haberse abordado en el Consejo Rector de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), pero «al no haberse convocado en todo este tiempo, volveremos a pedir explicaciones en el pleno». Quieren saber no solo si está en marcha una nueva licitación, sino también cuál será el importe y cuáles son las «verdaderas razones por las que no se convoca el Consejo Rector».