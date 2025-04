Ciudadanos presenta unas propuestas «realistas» para las cuentas locales

F. DEL BUSTO AVILÉS. Martes, 17 de diciembre 2019, 01:42 Comenta Compartir

PSOE y Ciudadanos han iniciado la recta final de sus negociaciones para intentar asegurar la aprobación de primer presupuesto del mandato. De momento, desde la formación naranja se han hecho unas «propuestas realistas» que buscan asegurar al gobierno local la mayoría que necesita en el pleno.

El pasado viernes, desde el grupo municipal se remitió a la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, un listado de planteamientos que querían incorporar a las cuentas municipales y también las posibles vías para financiarlos. En esta línea de negociación, ayer lunes, la portavoz de Ciudadanos, Carmen Pérez Soberón, y la edil de Hacienda, Raquel Ruiz, mantuvieron una reunión, donde la formación naranja profundizó en las posibles vías para dotar de recursos a sus propuestas. De esta manera, el acuerdo presupuestario entre ambos partidos se da prácticamente por cerrado. El gobierno también espera conocer la propuesta de Vox, que tampoco tendrá mucho recorrido, y rechazará los planteamientos del Partido Popular.

A partir de ahí esta semana, según indicó Carmen Pérez Soberón, Ciudadanos reunirá a su directiva local para cerrar la propuesta que presentará al gobierno. Ayer lunes la concejala no se pronunció sobre la fecha de ese encuentro: podría ser hoy martes o mañana, miércoles. Una vez que las propuestas lleguen al gobierno, el PSOE pondrá en marcha el reloj para el pleno de presupuestos. Si se recibiesen esta misma semana, no se descarta un esfuerzo para llevarla las cuentas a un pleno antes de fin de año, si bien parece la opción más complicada. La opción que tiene más posibilidades de salir es la que fija la entrada de las propuestas para la próxima semana, de tal manera que el pleno se celebraría en enero. En ambos casos, las cuentas no entrarían en vigor hasta el mes de febrero, después del periodo de exposición pública.