Ciudadanos urge la apertura del museo del cómic una vez solventada la accesibilidad R.A. AVILÉS. Jueves, 5 septiembre 2019, 00:28

El grupo municipal de Ciudadanos exige al gobierno local una respuesta al retraso de la apertura del museo del cómic, una instalación que figuraba en el programa electoral del PSOE en la pasada legislatura y que en los dos últimos años ha contado con partida presupuestaria pero que, sin embargo, no se ha puesto en marcha todavía. «Ya figuraba en las cuentas del año pasado con una partida de 50.000 euros destinada a acondicionar el espacio de la antigua escuela de cerámica, lo que incluía la instalación de un ascensor», recuerda la portavoz de la formación naranja, Carmen Soberón, que hace hincapié en que el ascensor está instalado y, por tanto «el problema de accesibilidad ya está resuelto y sigue sin saberse nada del museo». Ciudadanos exige saber cuál será el siguiente paso del Ayuntamiento. «Tememos que no haya mucha intención de abrir este año el museo del cómic, ya que no se ha pedido opinión profesional al responsable de que Avilés sea un referente en la materia», apuntan.