Clásicos modernos para el Niemeyer Parte de la banda de Dan Bairdes. / LVA Dan Baird and The Homemade Sinds, Lito Vitale y Perla Batalla actuarán en Avilés FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Sábado, 31 agosto 2019, 01:15

El Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer presentó ayer su programación musical para el último trimestre del año donde los clásicos contemporáneos son el hilo común de los tres conciertos programados para noviembre. Tres conciertos con tres estilos bien diferentes y para los que ya se pueden adquirir las entradas en los canales habituales de venta.

Dan Baird and The Homenade Sins abrirán las actuaciones el próximo 3 de noviembre, a las 20 horas, con un entradas a 16 euros en venta anticipada y 20 en el día del concierto. Dan Baird es uno de los pioneros del Cow punk o Country Punk en Estados Unidos, y cuyo momento de gloria lo alcanzó en la década de los 80 cuando con la banda 'The Georgia Satellites' logró colocar su 'Keep your hands to yourself' en el número dos de la lista de éxitos. Fue en 1986 y la pegada del tema fue tal que en su web se asegura que cada día al menos ocho bandas interpretan el tema en la nación de las barras y estrellas.

Desde entonces, no se ha bajado del escenario, si bien en 2018, una leucemia linfocítica crónica lo apartó inesperadamente de la música. Ya recuperado, esta es su segunda gira por España desde ese momento. Avilés representará la cuarta parada en una gira de ocho conciertos por el país.

La siguiente cita musical será el 6 de noviembre, a las 20.30 horas, en la gira española con la que Lito Vitale celebra el trigésimo aniversario de 'Ese amigo del alma', un tema de trece minutos de duración y que no deja lugar a dudas: lo amas desde el principio o lo detestas. Publicado en 1988, representa el mayor éxito internacional del músico argentino de un artista que ha seguido creando composiciones tan memorables como 'La senda infinita', 'Viento Sur' o 'La cruz del Sur'.

Vitale regresa a España con su grupo, todos ellos intérpretes de gran calidad, para que sus seguidores vuelvan a disfrutar de su música. Las entradas ya se pueden adquirir al precio de 35 euros.

La actividad musical concluirá el viernes 22 de noviembre con la solista estadounidense de ascendencia mexicana Perla Batalla que visita Avilés con su espectáculo de su 'House of Cohen'. Durante más de diez años, Batalla fue la solista que acompañó a Leonard Cohen, que siempre destacó por su buen gusto musical a la hora de elegir a la banda que lo respaldaba en sus grabaciones y conciertos.

Posteriormente, contó con la autorización del Premio Príncipe de Asturias para versionear sus canciones, grabando en 2007, el disco 'Bird on the wire', versioneando diferentes temas del creador de 'Suzanne'.

'House of Cohen' es su homenaje al músico fallecido en 2016 y que, además de acercara la obra de Cohen a nuevos públicos trata de divulgar su imagen más íntima y humorística del autor, luchando contra el estereotipo de músico triste y oscuro al que se le ha asociado muchas veces.

Las entradas para este concierto se venden al precio de 28 euros. Como las otras dos citas, se celebrará en el auditorio. Las localidades ya se pueden adquirir en los puntos de venta habituales y con los descuentos del Club de Cultura.