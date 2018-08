La clausura de la perrera de La Luz se decidió en marzo Viernes, 17 agosto 2018, 03:13

El Ayuntamiento de Avilés decidió el pasado mes de marzo clausurar la perrera de La Luz ante la situación denunciada por la Consejería de Medio Rural. «Se esperó porque los voluntarios nos dijeron que iban a comenzar a salir animales, pero como no pasaba nada, se actuó», explicó el concejal Manuel Campa, que elogió el papel de 'Miluca' y del resto de voluntarios. Campa aseguró que, una vez evacuados todos los animales, «los voluntarios podrán acceder a retirar los objetos de su propiedad de 'El Refugio'». El edil también avanzó que en ese momento, el Ayuntamiento derribará el emplazamiento donde se localizaron 147 animales. El edil no pudo responder a todas las preguntas de la oposición puesto que algunos datos los tiene Medio Rural y la oposición no le había facilitado las preguntas con anterioridad.