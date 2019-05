«Ya teníamos a clientes preguntando el jueves por el bonito, había ganas» Rodajas de bonito ayer a la venta en una pescadería de la plaza Hermanos Orbón. / MARIETA El reclamo de la primera subasta en Avilés funciona y hace 'volar' las existencias de las pescaderías de Alimerka C. R. AVILÉS. Sábado, 1 junio 2019, 00:38

Pagar a 330,60 euros el kilo del primer bonito rulado en el litoral cantábrico es rentable. Al menos esa es la lectura que se extrae de los mostradores de los supermercados Alimerka, la cadena asturiana que se hizo con la primera tina, unos 111 kilos pagados a tan elevado precio y donados a la Cocina Económica, y con otros 3.000 kilos que ayer puso a la venta en su red de pescaderías. Eso sí, en este caso el precio de compra fue notablemente inferior, 17,90 euros de media. A media mañana, apenas veinticuatro horas después de que se rulase en la lonja de Avilés, había 'volado'. Claro que el precio de venta tuvo mucho que ver.

Lejos de lo que estimaba el responsable de pescaderías de Alimerka, Armando Prendes, el jueves a pie de cancha, el supermercado decidió vender el kilo en rajas a 12,95 euros y los morros, a 9,95. La mitad de lo que se había venido cobrando las semanas anteriores por el bonito capturado en la misma zona, solo que enviado en avión a Asturias.

«Los clientes ya nos preguntaban ayer (por el jueves) por él. Había ganas de bonito del norte», afirmaba una pescadera del Alimerka de Villalegre. Una compañera de la avenida de Alemania señalaba las últimas 'cuatro piezas' que quedaban sin haber alcanzado aún la media mañana. «Sí, sí, ha sido lo más vendido. Fíjate lo poco que queda. Nos han llegado tres bonitos y solo queda eso», explicaba. La misma escena se repetía en la pescadería del supermercado del centro comercial El Atrio, con mayor movimiento.

«Llevo un par de semanas comprando bonito. En cuanto lo veo, no me resisto»

El tirón del primer bonito de la costera tiene mucho de marketing. «Yo ya había comprado bonito con anterioridad, muy bueno por cierto, pero hoy me hacía ilusión comprar de esta primera costera», confesaba Mariola Jiménez tras llevar unas rajas de la pescadería de El Atrio. María Cruz Solís, por su parte, había estado esperando hasta este momento para «inaugurar» la temporada. Entre risas confesaba que la primera compra de bonito del año es como «comenzar la temporada de verano». Curiosamente, el separador de las compras de los clientes en las cajas promocionaba el atún rojo de almadraba.

Hermanos Orbón

En la plaza de los Hermanos Orbón, donde se concentran mayor número de pescaderías por metro cuadrado, el bonito generó menos expectación que en Alimerka, aunque fue uno de los temas recurrentes en las conversaciones, más por la noticia en sí del precio récord que por cualquier otra circunstancia. «Llevo al menos un par de semanas comprando bonito. En cuanto lo veo en el mostrador no me resisto. Que se haya rulado aquí no me importa demasiado», reconocía Héctor Losa en la cola de una de ellas. En cualquier caso, tuvo una buena salida porque el bonito es el rey de las ventas durante el verano.

Esta última remesa llegada a las pescaderías procede de aguas atlánticas próximas a las Azores (Portugal) por el 'Esmeralda Tercero' y el 'Berriz Amatxo', patroneados por Fidel Álvarez y su hermano Iván, ambos con base en Avilés, y por el 'Goienkale', de Bermeo. Los tres zaparon el pasado día 14 y faenaron a unas 180 millas de San Miguel, la mayor isla del archipiélago. La del jueves fue, junto a la de 2016, la subasta más tempranera de la historia y se espera que la segunda se produzca a finales de la semana que viene o principios de la siguiente.

Según explicaron el jueves en la subasta, varios barcos asturianos, gallegos, cántabros y vascos han partido o ultiman los preparativos para zarpar hacia las Azores, donde a estas alturas del año se encuentra el bonito en su migración anual hacia del Golfo de Vizcaya.