El clima y la gastronomía, principales atractivos locales para los turistas La inmensa mayoría de quienes han visitado la ciudad este verano se van con buen sabor de boca y alaban el casco histórico y su arquitectura ÁLVARO F. SÁNCHEZ AVILÉS. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:44

Los turistas ya no llegan a Avilés atraídos por la arquitectura del Centro Niemeyer, principal imán hace unos años, sino por la ciudad en sí misma, y se van satisfechos de lo que ven y, sobre todo, de lo que comen. Avilés les conquista por el paladar, por sus carnes, sus quesos y también por la sidra. La gastronomía es uno de los puntos fuertes de la ciudad, y los visitantes valoran tanto la calidad como la cantidad y también los buenos precios.

«Tenéis una de las mejores carnes que he probado en toda mi vida, para mí de las mejores de España», asegura Juan Gómez, un sevillano que llegó a la ciudad con su familia a pesar de que «no tenía muchas ganas de viajar este verano», aunque al final le sedujo la propuesta de venir a Asturias, con un clima más fresco que el andaluz y «la posibilidad de probar un buen cachopo».

Su caso no es único, sino que muchos viajeros han llegado este verano desde el sur de la península huyendo de las altas temperaturas y pensando en disfrutar del nuevo plato estrella de la gastronomía regional. «A uno de mis amigos no hubo forma de convencerlo hasta que le ofrecimos un buen cachopo con salsa de cabrales y una botella de sidra», señalaba Paco Jorge, también andaluz.

Muchos castellanos, andaluces y madrileños han llegado a Avilés huyendo del calor «En Avilés valoráis tanto cantidad como calidad en lo que a comida se refiere» «Todos los asturianos que he conocido recomiendan Avilés como destino»

También por intereses gastronómicos vino la familia del barcelonés José Hinojosa, desde Barcelona, quién salía tras haberse pegado un buen festín junto con su familia en el restaurante Tierra Astur de la calle San Francisco «La verdad es que llevo dos días y uno de ellos llovió como perros y apenas pude disfrutar de la visita, pero hoy que hace sol es todo muy diferente, la sidra entra sola y acompañada de una buena carne con una buena tabla de quesos» comentaba Hinojosa quién también señalaba que «Encima es barato, en cualquier otro lado te hubieran costado un riñón y por la mitad de comida, aquí valoráis cantidad y calidad a partes iguales».

También resaltaba la gastronomía local el fotoperiodista cubano Yander Zamora, de viaje con su mujer asturiana. «estoy gratamente sorprendido con Avilés, su casco histórico tiene una riqueza cultural increíble y cuenta con pequeños detalles que hacen que se puedan sacar una fotos buenísimas, aunque también estoy muy asustado con todo lo que coméis por aquí, se come muy bien y muchísimo», comentaba.

Algunos llegan con las cosas claras, como el madrileño Álvaro Muñoz, cuyo destino de referencia era Casa Tataguyo. «Uno de mis compañeros de trabajo es Asturiano, de la zona de Luarca, pero antes trabajaba por aquí y me hablo muy bien de Avilés y sobre todo me recomendó un bar que tiene una estatua de un aldeano enfrente», cuenta. Con esas señas, inconfundible.

Pero aunque la gastronomía es uno de los principales atractivos, no es el único. Cuenta el clima. Este año han llegado muchos andaluces, madrileños y castellanos huyendo del sofocante calor de su comunidad, aunque no todos han resistido los quince o veinte grados de menos ni los contrastes. Aún así, agradecen dormir fresquitos. Los turistas además coinciden en destacar la arquitectura y los monumentos históricos, como es el caso de Mario Filipe, un joven ingeniero portugués que vino con otros dos amigos. «Nosotros venimos de una ciudad muy industrial y es bastante más gris y triste, por el contrario Avilés se adapta muy bien a su gran presencia industrial, la gente, la ciudad, el ambiente, todo tiene un carácter muy alegre y especial que en otras ciudades industriales no se aprecia», señalaba, destacando también la limpieza y la actividad nocturna.

Las fiestas

No son los únicos. Estudiantes como la bilbaína Silvia Lago repite en Asturias y tiene San Agustín fijado en el calendario. «Hace años vine de camping a Asturias, hice muy buenas amistades con gente de Avilés y desde entonces llevo viniendo todos los años. Es casi mi última fiesta antes de volver a empezar las clases», explica.

El puerto, los restaurantes, las calles soportaladas, las fiestas... la oferta es amplia y en todos parece dejar buenas sensaciones, importante para una ciudad a la que muchos turistas llegan por el boca a boca, como Silvia Palacios que viene desde Madrid con su novio y visita la ciudad a consecuencia de las recomendaciones recibidas durante toda su vida. «En mis cuatro años de facultad conocí muchas personas de Asturias, y solo una era de Avilés, pero todas me mencionaban la ciudad entre uno de los destinos más interesantes del Principado».