El Club Popular de Llaranes celebra sus treinta años de historia El presidente del club, Rubén Domínguez, ejerció de maestro de ceremonias. / MARIETA La entidad homenajea a 110 colaboradores por su apoyo en su actividad, entre ellos a LA VOZ DE AVILÉS | Rubén Domínguez destaca la trayectoria de la asociación en el inicio de un programa de actividades que se alargará varios meses FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 19 septiembre 2018, 05:07

El 18 de septiembre de 1988, José Ángel del Río Gondell y un grupo de amigos de Llaranes iniciaba una singladura que ayer cumplía treinta años, los primeros treinta, según se desprende de las palabras del actual presidente, Rubén Domínguez, en la celebración central de una efeméride cuyo recuerdo se alargará durante varios meses más. Así, se avanzó que el próximo mes de diciembre se presentará un libro con la historia de un colectivo que, en la actualidad, cuenta con 223 socios y ha desarrollado en este tiempo algo más de novecientas actividades.

Un repertorio que, como agradeció ayer Domínguez, no sería posible sin cerca de un millar de colaboradores que han apoyado las diferentes iniciativas del Club de Cultura Popular de Llaranes.

Ayer, 110 de ellos fueron reconocidos con un diploma en una ceremonia guiada por Juan José de la Roz Concha, entre ellos LA VOZ DE AVILÉS, por su apoyo al igual que otros medios de comunicación como la emisora local de la Cadena Cope; las uniones comarcales de Comisiones Obreras y UGT, diferentes empresas y los partidos de la corporación municipal.

No faltó un merecido reconocimiento a José Ángel del Río, su expresidente, ausente por una intervención quirúrgica. Domínguez elogió su trabajo («si no fuese por él, no habríamos llegado a estos treinta años») y también su visión de lanzar una iniciativa «en un momento en el que Ensidesa comenzaba a abandonar los grupos de empresa y el poblado aún no era municipal».

De esta manera, el Club Popular no sólo contribuyó a vertebrar culturalmente el barrio, sino a que perviviese su memoria siderúrgica y social. No menos emotivo fue el recuerdo al fallecido José Carlos Valdés, recogido por su hijo.

La representación institucional recayó en la Cronista Oficial, María Josefa Sanz, que excusó la ausencia de la alcaldesa, Mariví Monteserín, y la concejala de Cultura, Yolanda Alonso. Sanz elogió el trabajo, recordando el proyecto frustrado de crear un concejo con la capital en Llaranes que incluiría Villalegre. «Faltó poco y, afortunadamente, no salió porque sería una ruina para todos», aseguró.

Sanz subrayó la vitalidad del Club Popular, que ha sabido evitar los problemas de envejecimiento que padecen otros colectivos que llegan a desaparecer por la ausencia de un relevo generacional.

Para finalizar, se proyectó un recordatorio de las actividades del Club y cerró el acto Juan Luis Casas, interpretando el himno regional. Previamente, Susana Sela recitó uno de los poemas incluidos en su último libro.