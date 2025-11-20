El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Reunión entre PSOE e Izquierda Unida, ayer, en el Centro sociocultural José Ángel del Río Gondell, en Llaranes. ARNALDO

La cohesión territorial y la modernización de los barrios avilesinos requerirá 36 millones y seis años

Los dos socios del gobierno presentan el Plan de Barrios, que recoge la mayoría de las demandas de las diferentes asociaciones

Cristina Del Río

Cristina Del Río

Avilés

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:00

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, sacaba pecho en enero de 2023 sobre las inversión en barrios en un mandato que estaba llegando a ... su fin (las elecciones municipales fueron en mayo). Flanqueada por los concejales de Hacienda y de Urbanismo, Raquel Ruiz y Pelayo García, respectivamente, exhibía los 24 millones de euros de inversión en 129 actuaciones, casi la mitad de ellas en Versalles y en La Luz. Aunque la lluvia de millones en estas dos zonas se justificaba por el olvido que habrían sufrido en los años anteriores, lo cierto es que la sensación de agravio comparativo sobrevolaba otros barrios. Ahora ya no se podrá decir eso: nace el Plan de Barrios. Se trata de un documento que recoge las principales peticiones del movimiento asociativo identificadas tras varios meses de reuniones tanto con el concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación Ciudadana, Pelayo García, como con el grupo municipal de Izquierda Unida. El plan se desarrollará de 2026 a 2031 y contará con un presupuesto de 36 millones de euros.

