La cohesión territorial y la modernización de los barrios avilesinos requerirá 36 millones y seis años

La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, sacaba pecho en enero de 2023 sobre las inversión en barrios en un mandato que estaba llegando a ... su fin (las elecciones municipales fueron en mayo). Flanqueada por los concejales de Hacienda y de Urbanismo, Raquel Ruiz y Pelayo García, respectivamente, exhibía los 24 millones de euros de inversión en 129 actuaciones, casi la mitad de ellas en Versalles y en La Luz. Aunque la lluvia de millones en estas dos zonas se justificaba por el olvido que habrían sufrido en los años anteriores, lo cierto es que la sensación de agravio comparativo sobrevolaba otros barrios. Ahora ya no se podrá decir eso: nace el Plan de Barrios. Se trata de un documento que recoge las principales peticiones del movimiento asociativo identificadas tras varios meses de reuniones tanto con el concejal de Servicios Urbanos, Movilidad, Medio Ambiente y Participación Ciudadana, Pelayo García, como con el grupo municipal de Izquierda Unida. El plan se desarrollará de 2026 a 2031 y contará con un presupuesto de 36 millones de euros.

Las líneas maestras del plan están definidas a la espera de que, en el mes de diciembre, se concreten en la próxima reunión del Consejo de Participación, aunque algunas como la construcción de un centro social y cultural en Villalegre/La Luz, ampliamente demandado, ya está recogida en este documento inicial.

LAS LÍNEAS Movilidad Actuaciones en las entradas a los barrios y su conexión entre ellos y con el centro. Mejora en las paradas de autobús.

Equipamientos Se dotarán y modernizarán.

Sensorización Mejora de la eficiencia energética de la red pública.

Cambio climático Adaptación y renaturalización de los barrios.

Nueva vivienda de alquiler Para facilitar el acceso a la misma y rejuvenecer los barrios.

Soledad no deseada Detección y refuerzo de los programas de mayores y de jóvenes.

Cultura, deporte y ocio Incremento y reordenación de estas actividades.

Comercio local Refuerzo del apoyo en los ejes comerciales.

Cohesión social Nuevos programas y fomento de la convivencia.

Este centro estaría incluido en el epígrafe de modernización y dotación de los diferentes equipamientos, que también contempla cubrir canchas deportivas, nuevo mobiliario, recursos y fondos de libros, además de mejoras en parques.

Los otros ocho puntos estratégicos son una nueva movilidad en los barrios, la sensorización de los servicios urbanos, la adaptación de los espacios públicos al cambio climático, la creación de nueva vivienda destinada al alquiler, programas contra la soledad no deseada, un incremento y reordenación del calendario cultural, deportivo y de ocio, refuerzo al comercio local y nuevos programas de cohesión social.

La movilidad en los barrios contempla nuevas actuaciones en las entradas de los mismos así como la conexión entre ellos y con el centro de la ciudad. Se crearán itinerarios accesibles y rutas transitables entre La Luz y Villalegre, La Carriona y Miranda y Jardín de Cantos y El Nodo, así como mejoras en las paradas de autobús y en las líneas comarcales, ampliación de espacios de aparcabicis así como del sistema de préstamo.

La sensorización de servicios urbanos trata de avanzar en la llamada 'ciudad inteligente' con la mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos así como la modernización del alumbrado público.

La adaptación de los espacios públicos al cambio climático y el avance en la renaturalización de los barrios se refiere a la instalación de cubiertas en parques para proteger tanto del sol como de la lluvia, a suelos drenantes en parques, mejoras en el diseño de espacios públicos así como de sendas naturales en entornos como la ría, o los ríos Magdalena o Arlós. También el impulso de nuevas actuaciones en materia de reciclaje como la renovación de algunas islas de contenedores y la mejora del sistema de recogida.

Otro de los puntos estratégicos es la creación de nueva vivienda destinada al alquiler para facilitar el acceso a la misma y atraer a nueva población que contribuya al rejuvenecimiento de los barrios. Asimismo se pone el foco en la detección de la soledad no deseada y actividades para combatirla, reforzando los programas de mayores y de juventud en barrios.

Las áreas de actuación son Valliniello, Llaranes, Villalegre-La Luz, La Magdalena, Versalles, San Cristóbal-Miranda-La Carriona, Carbayedo, Centro, Quirinal-Valgranda, El Nodo y Jardín de Cantos.

El objetivo de esta hoja de ruta es avanzar en la cohesión territorial, que todos los ciudadanos accedan en igualdad de condiciones a los servicios públicos con independencia de donde vivan y que «no quede ninguno atrás» o, dicho de otra forma, «convertir a los barrios en la nueva centralidad», según expresaron ayer de diferentes maneras tanto Pelayo García como Juanjo Fernández, coordinador general de Izquierda Unida, tras la última reunión para completar la espina dorsal del Plan de Barrios celebrada en el Centro social y cultural José Ángel del Río Gondell, en Llaranes.

Urgía reunirse y cerrar estos últimos flecos porque era necesario concretar las inversiones e incluirlas en el proyecto de presupuestos municipales de 2026 que, como aseguró la concejala de Hacienda, Raquel Ruiz, se presentará próximamente con la intención de llevarlo al pleno a finales de diciembre o principios de enero.

Precisamente Ruiz fue la que señaló que «este plan va a consistir en hacer un análisis de la situación general de las diferentes zonas de Avilés y poder llevar a cabo un conjunto de inversiones y también actividades deportivas y culturales para poder modernizarlos, mejorar los equipamientos y también tener un mayor dinamismo en todas estas zonas». Añadió, respecto a la financiación del plan, que los 36 millones saldrán tanto de los presupuestos municipales como «de otras fuentes de financiación», en alusión a la Unión Europea.

Pelayo García puso el acento en el tiempo que han estado trabajando en el análisis y evaluación de las carencias de los barrios. «El objetivo es modernizar nuestros barrios y responder a las demandas vecinales», resumió.

Juanjo Fernández, coordinador de Izquierda Unida, expresó la satisfacción «con el trabajo que hemos desarrollado ambas organizaciones». Señaló que en junio «se llegó al compromiso de hacer un plan de barrios ambicioso». «Va a llegar a todos los rincones de la ciudad», celebró.