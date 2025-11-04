El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Los colegios de El Quirinal, La Toba y Versalles tendrán nuevas porterías de fútbol-sala

F. B.

AVILÉS.

Martes, 4 de noviembre 2025, 01:00

El servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés destinará 7.630 euros, impuestos incluidos, a mejorar las instalaciones de los colegios públicos de El Quirinal, La Toba y Versalles donde se repondrán las porterías de fútbol-sala y balonmano que se encuentran deterioradas. A lo largo del mes de noviembre y, como mucho, diciembre, deberán instalarse los nuevos equipos. En concreto, en el Colegio El Quirinal se instalará una portería, incluida la red. En el Colegio de La Toba, dos porterías y en el centro de Versalles también dos porterías. En todos los casos, con sus respectiva redes. Además, en Versalles se instalarán los dos postes necesarios para colocar una red para jugar al voleybol.

elcomercio Los colegios de El Quirinal, La Toba y Versalles tendrán nuevas porterías de fútbol-sala