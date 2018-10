La comarca acoge un programa piloto para prevenir caries en dientes de leche Cristina Rodríguez y Olga Rodríguez. / MARIETA Un taller para madres gestantes, impartido por higienistas dentales, quiere implantar el hábito de cepillado desde el «primer diente» EVA FANJUL AVILÉS. Lunes, 29 octubre 2018, 02:30

Muchas personas creen que los dientes de leche no desarrollan caries o que si la tienen no es dolorosa, no conlleva infecciones o no debe tratarse. Sin embargo, los datos desmontan este falso mito tan extendido e indican que, a los seis años de edad, uno de cada cinco niños del Área Sanitaria III presentan caries en al menos uno de sus dientes de leche.

Este índice es uno de los más altos de Asturias y determinó en buena parte que el Servicio de Salud del Principado (Sespa) eligiese el Área Sanitaria III para implantar, el pasado mes de mayo, un programa piloto cuyo objetivo es prevenir este tipo de problemas y acabar con la caries en la dentición de leche.

«Debemos concienciarnos de que los dientes de leche sí importan. Cumplen una importante función a la hora de masticar y tragar, que permite al niño alimentarse. Además, tienen una función estética, la pérdida de un diente de leche puede fomentar problemas de autoestima en el niño y también problemas de colocación para el futuro, ya que guardan el espacio para las futuras piezas definitivas», explica la odontóloga Cristina Rodríguez.

Además, los problemas derivados de las caries en dientes de leche son los que provocan «más absentismo escolar y muchas consultas de urgencias. Los niños desarrollan infecciones y dolorosos flemones, así que van al pediatra a buscar tratamiento antibiótico», añade.

Para revertir esta situación, este nuevo plan piloto quiere concienciar a las familias de que «hay que actuar desde la aparición del primer diente de leche para evitar caries». Por eso, la nueva intervención preventiva se lleva a cabo a través de charlas informativas dirigidas a madres gestantes. «Se trata de que las familias que esperan un bebé sepan cómo actuar correctamente desde el primer momento», apunta la higienista dental del Área III María Olga Rodríguez.

Aunque se trata de un proyecto multidisciplinar, que implica la colaboración de matronas, pediatras y odontólogos, son las cinco higienistas dentales del Área III las que coordinan el proyecto y se encargan de impartir la formación a las familias. «Les explicamos a las madres las técnicas de higiene que tienen que tener ellas , porque son el ejemplo a seguir para sus hijos, y luego les indicamos cómo deben ser los cuidados del niño», apunta.

«Hemos comprobado cómo nadie cepilla los dientes de leche, es un hábito que no tenemos incluido en nuestra rutina diaria. Ahora esperamos que con esta información las familias se conciencien y logremos que los niños no tengan caries».

Las charlas tienen lugar los últimos viernes de cada mes. Las matronas de cada centro de salud se encargan de «captar» a las madres gestantes y citarlas para que acudan a la reunión. Una vez organizados los grupos, las familias de Llaranes, Villalegre y Las Vegas se reúnen en el centro de Salud de La Luz. Las usuarias de El Quirinal, Sabugo y Llano Ponte acuden a este último centro. Y por otro lado se hacen reuniones en Luanco y en la zona de Pravia.

Consejos de cepillado

«Si se lo hacemos bien desde el primer diente de leche podemos conseguir una generación de niños libre de caries», aseguran. En las charlas informativas, además de ofrecer pautas de cómo llevar a cabo una correcta higiene bucodental, se da respuesta a las dudas que los padres plantean. Las más comunes hacen referencia a cómo conseguir que un bebé de menos de un año se deje cepillar los dientes o de qué manera hacer la limpieza. La higienista dental recomienda a las madres y padres que habitualmente froten con un dedo las encías de los bebés para que el cerebro del pequeño se acostumbre a la sensación y luego los niños no rechacen el cepillo. «En el mercado existen unos dedales de tela para esto y muchísimos otros productos adaptados que permiten la higiene bucodental del bebé», indica Olga Rodríguez.

A la hora de cepillar los pequeños los incisivos inferiores, que suelen ser los primeros dientes en salir, debemos coger un cepillo pequeño, con un poquito de pasta de dientes, tan solo un leve raspadura del tubo, y cepillar con suavidad la pieza en horizontal, al contrario que en los adultos que vamos desde la encía hacia el diente. Se trata de remover un poquito la zona, nada más. Otra cosa importante es que los niños pequeños no se enjuagan después del cepillado, «no saben hacerlo así que si utilizamos esa pequeña cantidad de pasta de dientes, no hay ningún problema». Las especialistas dentales también insisten en que «nunca debe mojarse el cepillo de dientes antes de usarlo».

Las responsables del este programa piloto destacan como, además, la porosidad de la dentición de leche la hace más proclive a que las lesiones por caries avancen rápidamente y requieran en poco tiempo empastes e invitan a los padres a que en cuanto detecten una mancha blanquecina en forma de media luna en alguna de las piezas acudan a consulta.

También aclaran que los tratamientos de la caries en dientes de leche, como empastes, no se realizan en la salud pública y deben llevarse a cabo en consultas privadas, ya que el programa de atención bucodental en Asturias solo realiza empastes de los seis a los catorce años.