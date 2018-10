«Ahora estoy pendiente de la tabla de mareas» Pedro Menéndez, de la librería Llano Ponte. / MARIETA Los comerciantes de Llano Ponte desconfían del futuro arreglo del colector y esperan que la Policía Local sea efectiva para cortar el tráfico FERNANDO DEL BUSTO AVILÉS. Miércoles, 31 octubre 2018, 02:01

«Si no llega a ser por el trueno que despertó a mi hermano y bajó a cortar el tráfico, no lo cuento; se me vuelve a inundar la tienda». El fotógrafo Javier Granda recordaba el pasado domingo las inundaciones de Llano Ponte de 2016, que anegaron y destrozaron su estudio. «Lo perdí todo», resume. Ahora guarda el material en alto, refuerza sus medidas de prevención, pero reconoce que sigue con la angustia las lluvias. «Mi tienda está en la parte más baja de Llano Ponte. No entró el agua porque después de mi hermano vino la Policía y cortó el tráfico. Espero que si se vuelve a producir sean tan rápidos», comentó sobre el último episodio con la esperanza de que el anunciado arreglo sea una realidad.

No es el único que toma medidas. El dueño de la Librería Llano Ponte, Pedro Menéndez, suele fijarse en las mareas. «Si hay previsión de mal tiempo, miro la tabla de mareas. El domingo no entró el agua porque se cortó el tráfico. Con la calle anegada, los coches nos meten el agua dentro. Y si pasa un camión, ya puedes imaginar lo que sucede», comenta.

Espera la anunciada inversión, pero confiesa su desconfianza. «Llevo once años aquí. Desde las obras de la rotonda, ha comenzado un problema que antes no teníamos en Llano Ponte», asegura.

«Si no llega a ser por el trueno que despertó a mi hermano, la tienda se inunda», dice Granda

Las inundaciones del pasado domingo fueron mucho más leves que las de hace dos años. Varios de los comercios afectados prefieren no salir en la prensa. Confían en que el Ayuntamiento aborde las soluciones necesarias, como la anunciada inversión en el colector, y afrontar otras preocupaciones.

Rocío Orraca, de la librería Noveno Arte, no vivió las inundaciones de hace dos años. Desde el pasado septiembre, ha trasladado su negocio a la calle Llano Ponte. «Conocía la situación y estoy preocupada. El domingo no me afectó. Existe un pequeño escalón que evita que el agua entre, pero lo fundamental fue la intervención de la Policía. Espero que estén igual de atentos en el futuro, hasta que se arregle la situación», comenta.

Celestino Rodríguez, de Hogar 100, dejó el fin de semana su comercio protegido. Puso una goma en el interior de la puerta y, por el exterior, una chapa de conglomerado. «Si fuese una inundación de verdad no me hubiese protegido, pero algo evitó», apunta al tiempo que reconoce su escepticismo ante la situación. «Con la obra de la rotonda provoca que todo el agua caiga para Llano Ponte, si coincide con el río alto por la lluvia y la pleamar, estamos listos», comenta. Eso sí, confía en que la Policía Local vuelva a actuar con rapidez para evitar el tráfico y sus efectos.