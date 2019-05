«El comercio de Avilés necesita medidas urgentes y conciencia de los ciudadanos» Mónica Blanco Fernández, en su agencia de viajes de la calle Pruneda. / MARIETA Mónica Blanco | Presidenta de AUNA La Asociación Unida de Autónomos cumple un año de actividad «dura y difícil» reivindicando la puesta en valor de los pequeños autónomos EVA FANJUL AVILÉS. Domingo, 19 mayo 2019, 03:25

«Representar a los pequeños autónomos, a los trabajadores autoempleados», con ese propósito nació en abril de 2018, en Asturias, AUNA, la Asociación Unida de Autónomos. La avilesina Mónica Blanco preside esta organización que denuncia la situación de «abandono político y la indefensión» que sufre el sector y las «dificultades crónicas» que amenazan su actividad.

- ¿Porqué se crea la asociación?

- La mayoría de los autónomos somos autoempleados con un negocio que da solo para trabajar y comer, y estábamos hartos de no se diferenciase al autónomo de los grandes empresarios, representados por organizaciones como ATA o UTA. Todos somos autónomos, pero no todos los autónomos somos iguales .

- ¿Qué balance hacen de este primer año?

-Pues que es muy duro porque que cuesta bastante que las instituciones te quieran abrir la puerta, a pesar de que somos una asociación legalmente establecida. Nosotros lo que pedimos son cuestiones que nos trasladan los autónomos y que constituyen una problemática común.

-¿Y a que puertas han picado?

-Hemos ido a todos los partidos políticos de Avilés, les enviamos un correo electrónico con nuestras reivindicaciones de ámbito local y autonómico, pero no todos nos han recibido ni contestado. De momento solo nos han recibido UCIN, Ganemos Avilés y Cambia Avilés. De PSOE, PP, Ciudadanos y Vox no hubo respuesta. Foro también nos atendió esta semana.

-¿Cómo interpretan esto?

-Ya en noviembre, cuando hicimos la campaña por el apagón a favor del comercio local, escribimos solicitando apoyo al Ayuntamiento de Avilés y ni siquiera nos contestaron. Les dijimos que no queríamos una pancarta como las de Alcoa, solo que en la página web municipal apareciese el cartel del apagón del 30 de noviembre. Y con la Ucayc, lo mismo. Les acabé llamando por teléfono para pedirles que por favor difundieran el cartel a sus socios para que supiesen que se iba a hacer un apagón cuyo objetivo era concienciar a los ciudadanos de que los comerciantes somos los que pagamos el alumbrado y damos vida a la calle. -¿Faltan apoyos, entonces?

-Falta distribuir el apoyo, porque esta semana el Ayuntamiento dio 88.000 euros a la Ucayc para apoyar el comercio local, pero ese dinero va solo a esa asociación, no al comercio de toda la villa, porque no todo es miembro de la Ucayc. Yo creo que sería ideal con ese dinero crear una página web donde poder aglutinar todos los comercios y profesionales de Avilés y tener ahí una herramienta de promoción potentísima.

-¿Algún partidos político incorpora sus demandas en su programa?

-Sí, al menos en el de Ganemos Avilés si que hemos visto un cierto guiño a lo que nosotros les habíamos trasladado, por ejemplo, la demanda de mayor apoyo de la Policía Local al comercio local. Los comerciantes echamos sobre todo en falta una Policía próxima y no solo centrada en sancionar, que esté más presente y pueda atender con mayor rapidez las incidencias que por desgracia ocurren a veces, como los robos.

El comercio

-¿Qué diagnóstico del pequeño comercio de Avilés hacen ustedes?

-Pues que se va muriendo poco a poco porque es imposible resistir a tantos frentes abiertos, así que necesitamos medidas institucionales urgentes y que los ciudadanos se conciencien. Se habla mucho de que nos afecta mucho internet pero no todo es eso. Sí es verdad que hay plataformas legales e ilegales que no tributan en España y que nos generan problemática, pero, por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos tenemos presencia en internet y eso también nos ayuda a vender. Nuestro gran problema es la competencia desleal.

-¿A qué se refiere?

-A que nosotros no podemos estar pagando impuestos, local y demás gasto y luego tener al lado un cartel ofreciendo tu producto más barato o que lo estén vendiendo por redes sociales sin que lo controle nadie. Esto está ocurriendo en Avilés y hay cada día mayor fraude. Por ejemplo, estas últimas fiestas de Pascua se veían cartelitos de particulares ofreciendo mantecados a veinte euros o huevos de aldea. Y en mi sector, que es el de las agencias de viajes, también. Hay entidades, grupos deportivos e incluso administraciones que organizan viajes combinados por su cuenta sin pasar por una agencia.

-¿Qué otros problemas afrontan?

-Por ejemplo, la tarifa plana de autónomos ha hecho mucho daño, porque mucha gente se quedó con lo de los cincuenta euros y por desesperación, por verse desempleada a cierta edad, pues apostaron por el autoempleo. Pero después, si el negocio no funciona bien se hunden y acaban más endeudados que cuando empezaron. Por esos creo que desde las administraciones deben asesorar mejor a los emprendedores para que hagan planes de empresa y estén muy seguros antes de dar el paso hacia el autoempleo porque parece que es la panacea y no lo es. Y ojo que las subvenciones, si cierras antes de plazo las tienes que devolver y con intereses. Y a esto suma las licencias.

-¿Ha mejorado la burocracia?

-Pues en parte sí y no. Ahora se supone que puedes abrir con un declaración responsable hasta que te llegue la licencia definitiva, pero otros organismos, como Turismo o Industria, te exigen tener la licencia. Por tanto no debería tardar más de quince días en concederse. Y lo mismo con la licencia de obras, son trámites que deben agilizarse para facilitar la puesta en funcionamiento de un local y no lo contrario.