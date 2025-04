«Estamos valorando hacer una pequeña Comida en la Calle en San Agustín»

Cynthia Garris es concejala en el Ayuntamiento de San Agustín de la Florida y hoy regresa a su ciudad tras haber pasado una semana en ... Avilés conociendo todo aquello de lo que le habían hablado. Se marcha encantada con la hospitalidad de la gente, con la comida y con fulares y pendientes como souvenirs.

–¿Es su primera visita a Avilés? ¿Qué impresiones le ha causado?

–Sí, es la primera vez. Había escuchado hablar de nuestras diferentes culturas, pero estando aquí he podido comprobarlo. También he sentido la cercanía y la amabilidad de gente.

–En la página web de su Ayuntamiento se le presenta como 'commissioner' en el Ayuntamiento de San Agustín de la Florida. ¿Hay alguna diferencia con respecto a uno de nuestros concejales ('councilor')?

–No, básicamente es lo mismo. En San Agustín hay una alcaldesa y somos cuatro 'comissioners'. Entre todos desarrollaremos las políticas de la ciudad. Tenemos reuniones y sometemos todo a votación. También desarrollo algunas funciones fuera de la ciudad. Por ejemplo, me preocupa mucho la gente sin hogar y he puesto en marcha un centro de día para atender a estas personas.

–¿Tienen muchas personas sin hogar en el condado?

–Sí. Ya las había donde yo nací (Rhode Island), pero también en San Agustín. Me preocupa mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables. En Estados Unidos si cobras dos veces las ayudas sociales te conviertes en una persona sin hogar, pero para recibir estas ayudas es fundamental tener un buzón de correos. En el centro de día que tenemos lo hay y también ofrecemos comida, un lugar para que realicen su higiene y reciban asesoramiento sobre el mercado de trabajo. El centro tiene capacidad para unas 100 o 150 personas, pero tiene plena ocupación y estamos proyectando otro.

–¿Cuál ha sido el objetivo de este viaje?

–Conocer la ciudad con la que estamos hermanada. En enero entré en la comisión de hermanamiento que tenemos en marcha. Siempre había oído hablar de Avilés y Mariví (alcaldesa) y Yolanda (concejala de Cultura) me invitaron a venir cuando estuvieron allí en septiembre. Y no es lo mismo oír hablar de algo que tener conocimiento de ello porque lo has visto.

–¿Se van a mantener este tipo de encuentros anuales?

–Sí, sí, yo creo que sí.

–¿Qué pueden salir de ellos?

–El intercambio estudiantil, que se puede mejorar. Muchos niños de la ciudad quieren participar y yo creo que se debería reducir el número de estudiantes de tal manera que los que participen, de uno y otro sitio, lo hagan de una forma más significativa.

–La celebración de la Semana Santa es nueva para usted. ¿Qué le ha parecido?

–Fue increíble. Y recé mucho para que no lloviera. Yo soy una persona muy espiritual, por eso fui también a misa. Y luego las fiestas de El Bollo y, como broche, la Comida en la Calle. Aunque te lo expliquen no puedes entender la magnitud de la fiesta si no la vives. Nos ha gustado tanto que estamos valorando celebrar una Comida en la Calle a pequeña escala en San Agustín para ver cómo responde la comunidad. Antes tenemos que mirar la legislación y los permisos.

–¿La administración Trump puede afectar de alguna forma la relación entre ambas ciudades?

–No creo que España sea un objetivo. Ante todo, yo defiendo a cualquier persona elegida por votación popular. Además es el gobierno local el que tiene que mantener la autoridad en su territorio. De todas formas, la relación es más institucional que política. Tiene ya raíces, somos como una familia y es importante cuidar el legado.